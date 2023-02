Սիրիան և Թուրքիան օգնության կարիք ունեն. զոհերի թիվը աճում է

Հայաստանը փրկարարական ջոկատներ է ուղարկում Թուրքիա և Սիրիա՝ «աջակցելու ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով տուժած շրջաններում իրականացվող որոնողափրկարարական աշխատանքներին», գրել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։

20։26 —Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռեջեփ Էրդողանի հետ:

Հայաստանի կառավարության փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի նախագահը «շնորհակալություն է հայտնել զորակցության համար և նշել, որ Թուրքիայի կառավարությունը բարձր է գնահատում Հայաստանի աջակցությունը՝ կարևորելով այդ քայլը նաև երկու երկրների միջև հետագա երկխոսության խորացման տեսանկյունից»։

19-29 — Փետրվարի 6-ի գիշերը հարավ-արևելյան Թուրքիայում տեղի է ունեցել երկրի պատմության մեջ ամենաավերիչ երկրաշարժերից մեկը, որը հսկայական վնասներ է հասցրել նաև հարևան Սիրիային։ 7․7-7․8 մագնիտուդ ուժգնությամբ առաջին ստորգետնյա ցնցումից հետո ավելի քան 300 հետցնցումներ են գրանցվել, այդ թվում՝ կենտրոնական Թուրքիայում։ Դրանցից ամենաուժգինը՝ 7․6 մագնիտուդով, տեղի է ունեցել երեկ՝ կեսօրից հետո։ Հետցնցումներից մի քանիսը գերզանցել են 5․6 մագնիտուդը (պատկերացնելու համար՝ 88 թվի Սպիտակի երկրաշարժը 6․8 մագնիտուդ ուժգնություն ուներ)։

տե՛ս Երկրաշարժ Թուրքիայում և Սիրիայում (թարմացվող)

Ավերիչ երկրաշարժերի շղթան հազարավոր կյանքեր է խլել․ եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով որոնողափրկարական աշխատանքները խիստ բարդացված են, տեղական ԶԼՄ-ները գրում են, որ փլատակների տակ մնացած մարդիկ արդեն նաև ցրտից են մահանում։

Սիրիայի հետ սահմանակից և լեռնային շրջանները նաև դժվարանցանելի են․ սոցցանցերի օգտատերերն ահազանգում են, որ այնտեղ մնացած մարդկանց օգնություն չի հասնում։

Միայն Թուրքիայում ավելի քան 5700 շենք է փլուզվել։ ԱՀԿ-ի գնահատմամբ՝ երկրաշարժից (այն կամ այն կերպ) տուժել է շուրջ 23 միլիոն մարդ։

Փետրվարի 7-ի առավոտյան տվյալներով, երկու երկրներում զոհերի թիվը հասել է 5 հազարի, ավելի քան 25 հազար մարդ վիրավոր է։

Not the first seemingly ok building to completely collapse in the last 12 hours. Hopefully the casualties can be kept to a minimum but it already looks like this is going to be the worst natural disaster in Turkish history. Over 2000 buildings already confirmed collapsed. pic.twitter.com/V27o7TJaIU

— Eric Jr (@ericjr2018) February 6, 2023