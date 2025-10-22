Ադրբեջանը փրկում է Հայաստանին բեռնափոխադրումների ճգնաժամում 

Ադրբեջանը հանել է իր տարածքով դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումներ անելու արգելքը՝ նախօրեին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղազախստանում։ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տեղափոխվող առաջին բեռը ղազախական հացակատիկն է։ Այն արդեն ճանապարհին է։ «Կարծում եմ, որ սա ևս լավ ցուցիչ է նրա, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է ոչ միայն թղթի վրա, այլև գործնականում», – նշել է Ալիևը։
Հայաստանի իշխանությունները հաստատել են և ողջունել Ադրբեջանի կողմից սահմանափակումների վերացումը։ «Այս քայլը կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման, փոխվստահության ամրապնդման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործում՝ Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին համահունչ», – պատասխան հայտարություն է տարածել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։
«Շուտով Ակտաու-Բաքու, այնուհետև ադրբեջանական ու վրացական երկաթգծով Հայաստան կմտնի ղազախական ցորենի առաջին խմբաքանակը», – գրել է նաև Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։
Այս նորությունը համընկել է Հայաստանի միջազգային բեռնափոխադրումների ոլորտում առաջացած նոր ճգնաժամի հետ։ Հայկական բեռնափոխադրող ընկերությունները չեն կարողանում բեռներ բերել Հայաստան, որովհետև ֆուռերի վարորդներին արտաքսում են Ռուսաստանից 3-5 տարով: Ռուսաստանում նրանց դեմ սկսել են կիրառել նոր օրենքը, որով արտասահմանցիները ՌԴ-ում կարող են մնալ օրացուցային տարվա ընթացքում առավելագույնը 90 օր՝ նախկին 180 օրվա փոխարեն։ Վարորդները բողոքի ցույցեր են անում Կառավարության շենքի մոտ և պահանջում, որ Հայաստանի իշխանությունները բանակցեն ռուսական կողմի հետ, կամ դիմեն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, որպեսզի բեռ տեղափոխների դեմ այդ օրենքը չկիրառվի։
«Սա միայն մեր հարցը չի։ Սա վնասելու է բոլոր բեռներին, որովհետև Ռուսաստանով են գալիս նաև Չինաստանից, Ղասախստանից, Բելառուսից տեղափոխվող բեռները։ Դա Հայաստանի հիմնական ճանապարհն է։ Ամեն ինչն է թանկանալու։ Մի 20 օրից բոլորը կզգան թանկացումները, եթե հարցը չլուծվի», – ասել է վարորդներից մեկը։
Հոկտեմբերի 19-ի երեկոյան նրան նրանք ի նշան բողոքի փակել էին Վրաստանի սահմանի Բագրատաշենի մաքսակետը՝ բարձված բեռնատարերով։ Հոկտեմբերի 20-ի երեկոյան ճանապարհը բացել են՝ համաձայնելով սպասել հոկտեմբերի 24-ի ԵԱՏՄ-ի նիստին, որտեղ , ըստ էկոնոմիկայի փոխնախարարի, քննարկվելու է հարցը։
Հայկական ֆուռերի վարորդները անընդհատ խնդիրներ են ունենում նաև հարևան Վրաստանում, որը որպես տարանցիկ երկիր սկսել է ստուգել փոխադրվող բեռները։ «Մի քանի օր է՝ Վրաստանում սկսել են տուգանել նաև հայկական [ուղևորափոխադրող] մեքենաների վարորդներին: Նոր օրենք են ընդունել, ըստ որի նրանք պիտի համապատասխանեն Եվրոմիության ստանդարտներին։ Շատ մեծ շտրաֆներ են գրում` 5000 լարի կամ 700-750 հազար դրամ։ Ամեն մեկը չի կարում վճարել։ Սա էլ նոր խնդիր է», – Epress.am-ին ասել է բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Լևոնը։