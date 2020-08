Բելառուսը գործադուլ է անում

Բելառուսի ավելի քան 100, այդ թվում՝ ստրատեգիկ նշանակություն ունեցող գործարանների և ձեռնարկությունների աշխատավորները գործադուլ են անում․ պահանջներն են՝ վերջ տալ ոստիկանական բռնություններին, դադարեցնել արյունահեղությունը, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, չեղարկել օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները։

Օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո Բելառուսի ավելի քան 33 բնակավայրերում մարդիկ զանգվածաբար դուրս եկան փողոց՝ պահանջելու աղաղակող ընտրակեղծիքների շնորհիվ հերթական անգամ վերընտրված նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականը։ Ինքմաբուխ ցույցերը ցրվում էին բիրտ ուժի և ոստիկանական հատուկ միջոցների կիրառմամբ․ հատուկ ջոկատայինները մի քանի հոգով հարձակվում էին առանձին քաղաքացիների վրա՝ մահակներով, ոտքերով ծեծում և բերման ենթարկում, ավելի զանգվածային ձերբակալություններն ուղղորդվում էին լուսաձայնային նռնակների, ռետինե փամփուշտների, ջրցան մեքենաների, հետագայում նաև ռազմական փանփուշտների կիրառմամբ։ Ձերբակալվում էին ենթարկվում ոչ միայն ցույցի դուրս եկած քաղաքացիները, այլև լրագրողները, իրավապաշտպանները, ընդդիմադիր գործիչները, պատահական անցորդները։ Ըստ պաշտոնական տեղեկությունների՝ մոտ 7000 հոգի ձերբակալվել էր, շուրջ 250-ը` հոսպիտալացվել միջին և ծանր վիրավորումներով։ Կա երկու հաստատված զոհ։ Ոստիկանական մի քանի բաժանմունքներից արձակված մարդիկ ահազանգում են կտտանքների և ձերբակալվածների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին։

Օգոստոսի 11-ին բողոքի ալիքին սկսեցին միանալ նաև գործարանները․ օգոստոսի 14-ի դրությամբ գործադուլ է հայտարարվել երկրի ավելի քան 90 ձեռնարկություններում, այդ թվում՝ Բելառուսի համար ստրատեգիտ նշանակություն ունեցող պետական գործարաններում (Մինսկի տրակտորային գործարանը (МТЗ), Մինսկի անիվային քարշակների գործարանը (МЗКТ) և այլն)։ Գործադուլ է անում հանրային տրանսպորտը, բուժաշխատողները, էլեկտրացանցի աշխատողները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը (որի աշխատանքն առանց այդ էլ խափանված է ցույցերի մեկնարկից ի վեր անջատված ինտերնետի պատճառով)։ Աշխատավորական ընդվումը տպավորիչ է ոչ միայն ծավալով, այլև աշխարհագրությամբ․ բողոքի են դուրս եկել նաև պռովինցիալ բնակավայրերի աշխատավորները։

Epress.am-ը՝ հիմնվելով բելառուսական տելեգրամ-ալիքների վրա, հրապարակում է գործադուլ հայտարարած կամ բողոքին միացած գործարանների/ձեռնարկությունների (հավանաբար, ոչ ամբողջական) ցանկը՝ կից հայտարարություններով, լուսանկարներով և տեսաձայնագրություններով։

Մինսկ

– «Վ․ Ի․ Կոզլովի անվան Մինսկի էլեկտրատեխնիկական գործարան» ԲԲԸ

– «Միսնկի տրակտորային գործարան» (МТЗ)

– Մինսկի մետրոպոլիտեն

– «Մինսկի ավտոմոբիլային գործարան» ԲԲԸ (МАЗ)

– Քաղաքային չորրորդ կլինիկական հիվանդանոց

– «Մինսկի անվաքարշակների գործարան»։

– «Մինսկի շարժիչների գործարան»

– Մինսկի ջերմաէլեկտրակայան ՋԷԿ-4

– Բելառուսի պետական ֆիլհարմոնիա

– Մինսկի էլեկտրական ցանցեր

– «Մինսկի մալուխային ցանցերի» մասնաճյուղ

– «Միսնկի ջերմային ցանցեր»

– Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան Միսնկի հաստոցաշինական գործարան

– IT ոլորտի աշխատողներ

– Միսնկի Շարժունակների գործարան

– Սրտաբանության Հանրապետական գիտափորձարարական կենտրոն (ՀԳՓԿ)

– «Բելռիբա» Մինսկ

– «Ժդանովիչի» շուկա

– Նովոգրուդկայի շուկան

– Ս․ Ի․ Վավիլովի անվան Մինսկի մեխանիկական գործարան (ԲելՕՄՕ հոլդինգ)

Minsk Mechanical Plant named after Vavilov – BelOMO Holding voted against Lukashenko and went on strike.

Минский механический завод имени Вавилова – холдинга БелОМО голосовал против Лукашенко! А сегодня вышел на забастовку. #Жывебеларусь #FreeBelarus pic.twitter.com/XZK6PsD7fQ

— marie.paramonova (@MarieParamonova) August 15, 2020