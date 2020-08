Ռետինե փամփուշտներ, ջրցաններ, նռնակներ․ քվեարկությունը Բելառուսում ավարտվել է (թարմացվող)

Պետական էքզիթ փոլի արդյունքների համաձայն` Բելառուսի նախագահական ընտրություններում 79,7 տոկոսով հաղթել է գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն: Նրա հիմնական մրցակիցը՝ Սվետլանա Տիխանովսկայան, ստացել է քվեների 6,8 տոկոսը: Ոչ պաշտոնական տվյալներն ուղիղ հակառակն են փաստում։ «Ժամանակակից Բելառուս»-ի էքզիթ փոլին մասնակցել է 85 500 քաղաքացի՝ ամբողջ Բելառուսով մեկ․ օգոստոսի 9-ի ժամը 20։30-ի տվյալների համաձայն՝ Լուկաշենկոն պարտվել է ձայների 13․7 տոկոսով, Տիխանովսկայան՝ հաղել 72․1 տոկոսով։

Քվերակության ավարտից հետո Բեկառուսի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողով․ ցույցերը վերածվում են բախումների, որոնց ընթացքում ուժայինները հատուկ միջոցներ են կիրառում՝ ձայնային նռնակներ, արցունքաբեր գազ, ջրցան մեքենանե և այլն։ Հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալվել են։

Epress.am-ը՝ հիմնվելով tut.by, charter97.org, belsat.eu, novayagazeta.ru լրատվական կայքերի հեռարձակումների վրա, ներկայացնում է օրվա հիմնական իրադարձությունների՝ թարմացումներով․

Կոնտեքստը

Բելառուսում նախագահական ընտրությունները մեկնարկել են օգոստոսի 4-ից։ Օգոստոսի 9-ը քրեարկության հիմնական օրն էր, մինչ այդ ընտրողները հնարավորություն ունեին մասնակցելու այսպես կոչված վաղաժամկետ քվեարկությանը։ ԿԸՀ-ի տվյալներով՝ վաղաժամկետ ընտրությանը մասնակցել է ընտրողների մոտ 40 տոկոսը։ Օգոստոսի 9-ի օրվա վերջին ԿԸՀ-ն հայտնել է, որ մասնակցությունը կազմել է 84,05 տոկոս։

Ընտրություններն անցնում են երկրի համար աննախադեպ բազմամարդ ցույցերի ֆոնին, որոնց ընթացքում ձերբակալվել և կալանավորվել էր ավելի քան 700 մարդ, այդ թվում՝ ընդդիմադիր գործիչներ, իրավապաշտպաններ և այլն․ Բելառուսի խոշոր քաղաքաներում օրեր շարունակ՝ անկախ թեկնածուների գրանցումը մերժելուց հետո, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս փողոց՝ պահանջելու գործող և վերընտրման հայտ ներկայացրած նախագահ Լուկաշենկոյի հրաժարականը։

Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով երկիրը ղեկավարում է 1994 թվականից, ընտրություններին մասնակցում է արդեն վեցերորդ անգամ անընդմեջ:

Նրա հիմնական մրցակիցը՝ Սվետլանա Տիխանովսկայան, Բելառուսում հայտնի ընդդիմադիր գործիչ, նախագահի չգրանցված թեկնածու, ներկայումս անազատության մեջ գտնվող Սերգեյ Տիխանովսկու կինն է, ով իր թեկնածությունն է առաջադրել ամուսնու թեկնածության մերժումից անմիջապես հետ։

Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցներից մեկը՝ չգրանցված թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոն, նույնպես կալանավորված է (Լուկաշենկոն ուղիղ խոստովանել է, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվել է իր իսկ նախաձնությամբ): Մյուսը՝ Վալերի Ցեպկալոն, ընտանիքի հետ միասին լքել է Բելառուսը: Բաբարիկոյի և Ցեպկալոյի շտաբները միավորվել են Սվետլանա Տիխանովսկայայի նախընտրական շտաբի հետ:

Տիխանովսկայան նախընտրական ցուցերի ընթացքում հայտարարել էր, որ նախագահ ընտրվելուց հետո կես տարվա ընթացքում մտադիր է նոր նախագահական ընտրություններ հայտարարել, իսկ մինչ այդ՝ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյակներին։

Օրվա իրադարձությունները․

— Օգոստոսի 9-ի առավոտյան և նախօրեին Տիխանովսկայայի նախընտրական շտաբի 8 անդամներ, այդ թվում՝ շտաբի ղեկավարն ու մի քանի վստահված անձիք, ձերբակալվել էին։ Ձերբակալվել էին նաև մոտ «Ընտրության իրավունք-2020» կամպանիայի մոտ 30 դիտորդներ։

— Ընտրությունների օրը երկրով մեկ չէր աշխատում կամ վատ էր աշխատում ինտերնետը։ Հատկապես անկախ լրատվամիջոցների կայքերը ժամանակ առ ժամանակ խափանվում էին։ Խմբագրությունները (tut.by, charter97.org, belsat.eu և այլն), նախընտրական շտաբերը, քաղաքացիական նախաձեռնությունները հայտնում էին կապի բացակայության մասին։ Կապի օպերատոր «Բելտելեկոմը» պարզաբանել էր՝ ինտերները վատ է աշխատում արտասահմանյան տրաֆիկի պատճառով, որը գեներացնում են մարդիկ կամ մեքենաները։ Պրոֆիլային նախարարությունը լռում էր։

Ինտերնետի խափանման մասշտաբմերը՝

Update: Multiple internet providers in #Belarus have lost routing as polling stations start to close from 8:00 p.m; geolocated network data confirm the new disruption has nation-scale impact further limiting visibility of events 📵 #Belarus2020

📰 https://t.co/JcBhvhgVcR pic.twitter.com/EANVovMoWH

— NetBlocks.org (@netblocks) August 9, 2020