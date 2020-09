StopHateForProfit․ հայտնի մարդիկ բոյկոտում են սոցցանցերը

Լեոնարդո Դի Կապրիոն, Քեթի Փերին, Էշթոն Կուչերը, Ջենիֆեր Լոուրենսը, Սաշա Բարոն Կոենը, Մարկ Ռուֆալոն, Քիմ Քարդաշյանը Ուեսթը, Նաոմի Քեմփբելը և ուրիշներ մեկ օրով բոյկոտում են սոցիալական ցանցերը՝ #StopHateForProfit (Բավական է շահույթ ստանաք ատելության խոսքի տարածումից) արշավի շրջանակներում։

Սոցիալական ցանցերում ատելության խոսքի և պրոպագանդայի դեմ սկսված արշավի կազմակերպիչ ակտիվիստները հայտնի մարդկանց հորդորում էին բոյկոտել ֆեյսբուքն ու ինստագրամը՝ անթույլատրելի բովանդակության դեմ իրենց դժգոհությունն արտահայտելու համար։

«Չեմ կարող ձեռքերս ծալած նստել և լռել, երբ այս հարթակները շարունակում են հաշտվել ատելության տարածման, պռոպագանդայի և ապատեղեկատվության տարածման երևույթների հետ։ Սոցցանցերում շրջանառվող ապատեղեկատվությունը լրջորեն ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա և վտանգում է ժողովրդավարությունը», – հայտարարել է Քիմ Քարդաշյանը։

Սոցիալական ցանցերի բոյկոտին միացել է երգչուհի Քեթի Փերին․ «Չեմ կարող պարզապես կողքից հետևել, թե ինչպես են այս հարթակները անտարբերություն ցուցաբերում խմբերի ու հրապարակումների նկատմամբ, որոնք ատելության խոսք ու ապատեղեկատվություն են տարածում»։

Դերասան Մարկ Ռուֆալոն ֆեյսբուքին մեղադրել է ռասիզմի տարածման նկատմամբ անտարբերության մեջ․ «Ֆեյսբուքը շարունակ պնդում է, որ պայքարում է ատելության խոսքի դեմ, բայց նրանք համառորեն չեն նկատում, թե ինչպես են ռասիստական, բռնության կոչեր անող խմբերն ու հրապարակումները անմիաբանություն ստեղծում, պառակտում Ամերիկան։ Խառնվում են միայն երբ ինչ֊որ մեկը մահանում է»։

Facebook claims they address hate, yet they continue to look the other way as racist, violent groups and posts sow division and split America apart – only taking steps after people are killed. (1/2) pic.twitter.com/AfO70nEEo8

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 14, 2020