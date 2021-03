Ոստիկանական բռնություն` ի պատասխան կանանց երթի․ Մարտի 8 Բաքվում

«Մենք, երթի մասնակիցներս, վրդովված ենք կանանց բազմաթիվ սպանություններից, ինքնասպանություններից, գենդերային հիմքով խտրականությունից, ամբողջ տարվա ընթացքում Ադրբեջանում տեղի ունեցած բռնությունից, խոցելի խմբերին համավարակի ընթացքում պաշտպանելու մեխանիզմների բացակայությունից», – հայտարարել են ադրբեջանցի ֆեմինիստները՝ Բաքվում տեղի ունեցած երթի ժամանակ։

Ավելի վաղ՝ մինչև նույնիսկ երթի սկիզբը, առնվազն 20 հոգի բերման է ենթարկվել։ Ոստիկանությունը, շատերի պնդմամբ, այս երթի ընթացքում կիրառել է աննախադեպ բռնություն։

Երթի մասնակիցներից մեկը՝ Ռաբիյա Մամմադովան, տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ֆեյսբուքյան իր էջում նա պատմել է, որ ոստիկանները վնասել են թևը, քաշել մազերը։

Բաքվի ոստիկանները ներխուժել են նաև քաղաքի սրճարաններից մեկը, որտեղ ակտիվիստները հաճախ են հավաքվում, և բերման ենթարկել երթի կազմակերպիչներից Վաֆա Նաղիին և մասնակից Սեվգի Իսմայիլովային։

Ակտիվիստներն օրեր առաջ էին դիմել Բաքվի քաղաքապետարանին՝ երթի թույլտվության համար․․․և մերժվել։

Police have continued to detain people in central Baku attempting to march for #InternationalWomensDay . At least 20 people have been detained so far.

Ոստիկանությունը զգուշացրել էր, որ թույլ չի տալու հավաքի անցկացումը։ Իրենց խոսքով՝ պատճառը համավարակային սահմանափակումներն են։ Երթի մասնակիցներն ի պատասխան հիշեցնում էին Բաքվում պատերազմից հետո տեղի ունեցած ռազմական շքերթի մասին․․․

Ադրբեջանի իրավապահներ ֆեմինիստների, ինչպես նաև շատ այլ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն էին գործադրում նաև անցյալ տարիներին՝ կորոնավիրուսի համավարակից շատ առաջ:

Women's March in Baku have been violently dispersed by the police, at least 21 activists detained. Ministry of Internal Affairs: No one was detained during the protest. The activists were removed from the area.

Photo: @UlviyyaAli/@OCMediaorg#IWD2021 #8March

