«Այստեղ ինձ մահապատիժ է սպառնում»․ Լուկաշենկոն լրագրողի է առևանգել

Կիրակի օրը Մինսկում ձերբակալվել է Nexta տելեգրամ-ալիքի նախկին խմբագիր Ռոման Պրոտասևիչը։ Պրոտասևիչը մեղադրվում է մի քանի հոդվածներով՝ «պետական գաղտնիքի բացահայտումից» և «նախագահին ուղղված վիրավորանք հնչեցնելուց» մինչև «զանգվածային անկարգությունների հրահրում»։

«Ինձ այստեղ մահապատիժ է սպառնում», – ձերբակալման ժամանակ ասել է բլոգերը։«

Բուն ձերբակալությունը

Բելառուսում «էքստրեմիստական կազմակերպություն» ճանաչված ընդդիմադիր լրատվամիջոցի նախկին խմբագիրը բերման է ենթարկվել Մինսկում արտակարգ վայրէջք կատարած ինքնաթիռից։ Ryanair-ի՝ Աթենքից Վիլնյուս թռչող օդանավը Լիտվայի սահմանը հատելուց մի քանի րոպե առաջ կտրուկ շրջադարձ է կատարել և բելառուսական կործանիչների ուղեկցությամբ վայրէջք իրականացրել Մինսկի օդանավակայանում։ Ryanair-ից հայտարարել են, որ օդանավին իբր սպառնացող վտանգի մասին իմացել են բելառուսական կողմից, բայց ստուգումների արդյունքում կասկածելի ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Բոլոր ուղևորներն, այնուամենայնիվ, ստիպված են եղել իջնել օդանավից և կրկնակի ստուգման ենթարկվել։ Վտանգավոր ոչինչ չհայտնաբերելուց և բլոգերին ձերբակալելուց մոտ 5 ժամ հետո տեղի վերահսկող մարմինները թույլ են տվել, որ ինքնաթիռը մեկնի Վիլնյուս։

Լիտվայի իրապահներն արդեն հարցաքննում են ուղևորներին՝ հասկանալու համար թե ինքնաթիռում ինչ է տեղի ունեցել, իսկ երկրի գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել ինքնաթիռի առևանգման և մարդկանց հետ միջազգային իրավունքով արգելված վերաբերմունքի փաստերի առթիվ։

Հաղորդվում է, որ Մինսկում զուգահեռաբար ձերբակալվել է նաև Պրոտասևիչի ընկերուհին՝ 23-ամյա Սոֆյա Սապեգան, ով Ռուսաստանի քաղաքացի է, բայց կյանքի մեծ մասն ապրել է Բելառուսում, իսկ Լիտվայում բարձրագույն կրթություն էր ստանում։

“Могилев Online”-ի հաղորդմամբ Պրոտասևիչը մինչ այդ զգուշացրել էր, որ Աթենքի օդակայանում ռուսախոս մի մարդ փորձել էր լուսանկարել իր փաստաթղթերը, իսկ հետո, չնայած հերթի մեջ հերթի մեջ հաջորդը լինելուն, շրջվել ու հեռացել։

«Ամբողջապես ակնհայտ է, որ սա ինքնաթիռի առևանգման գործողություն է, որն իրականացվել է հատուկ ծառայությունների կողմից՝ ակտիվիստ, բլոգեր Ռոման Պրոտասևիչին ձերբակալելու նպատակով»,- հայտարարել է բելառուսական ընդդիմության առաջնորդ, 2020-ի կեղծված նախագահական ընտրություններում Լուկաշենկոյի գլխավոր հակառակորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։

Միջազգային արձագանք

Ընդդիմադիր բլոգերի ձերբակալությանն անմիջապես արձագանքել են մի շարք օտարերկրյա պաշտոնյաներ և քաղաքական գործիչներ։

Բելառուսում ԱՄՆ դեսպանը «վտանգավոր և նողկալի» է անվանել Բելառուսի իշխանությունների գործողությունները, որոնք ուղղված էին ընդդիմադիր լրագրողին ձերբակալելուն։

Դատապարտող կոչերին միացել է նաև Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին՝ Բելառուսի կողմից ինքնաթիռի առևանգումը «պետական ահաբեկչական ակտ» անվանելով։ Համանման գնահատականներ է տվել նաև Լիտվայի ղեկավարը՝ հայտնելով, որ Եվրոպայի խորհրդի այսօր կայանալիք նիստին ստեղծված իրավիճակի հետ կապված մի քանի առաջարկներ է անելու, որոնց թվում են Բելառուսի օդային տարածքը ոչ անվտանգ ճանաչելը, բելառուսական օդանավերի մուտքը ԵՄ տարածք արգելելը և Լուկաշենկոյի ռեժիմի նկատմամբ լուրջ պատժամիջոցներ կիրառելը։

