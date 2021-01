Հոքեյը բոյկոտում է բելառուսական ռեժիմը

Հոքեյի միջազգային ֆեդերացիան (IIHF) չեղարկել է 2021 թվականի աշխարհի չեմպիոնատը Բելառուսում անց կացնելու որոշումը:

Նախնական պայմանավորվածության համաձայն, մայիսի 21-ից հունիսի 6-ն անց կացվող մրցախաղերը պետք է կազմակերպվեին Մինսկում և Ռիգայում։ Այժմ, սակայն, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ֆեդերացիան որոշել է տեղափոխել չեմպիոնատը։

Լատվիայի Արտաքին գործերի նախարար Էդգար Ռինկևիչը ողջունել է չեմպիոնատը Բելառուսում չանելու որոշումը, ընդգծելով, որ ցուցարարների նկատմամբ նման դաժան վերաբերմունք ցուցաբերող երկիրը չի կարող ապահով համարվել հոքեյի չեմպիոնատի նման մարդաշատ միջոցառման անցկացման համար։

charter97.org-ի փոխանցմամբ, առաջնությունը Բելառուսից տեղափոխելու գործում առանցքային նշանակություն է ունեցել չեմպիոնատի գլխավոր հովանավորի՝ Skoda-ի առաջադրած ուլտիմատումը։ Հունվարի 16-ին Skoda-ի պաշտոնական էջում կարճ հայտարարություն էր հայտնվել, որում ասվում էր, որ ընկերությունը կարևորում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և խիստ դատապարտում է վերջին ամիսներին Բելառուսի իշխանությունների պահվածքը, և եթե չեմպիոնատն անց կացվի նաև Բելառուսում, ապա Skoda-մ կհրաժարվի հովանավորչությունից։

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021