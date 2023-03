Վրաստան․ ի՞նչ կարիք կա ժողովրդավորթյուն ձևացնել, եթե կարելի է չձևացնել

Վերջին օրերի զանգվածային բողոքի ցույցերի և փողոցային բախումների արդյունքում Վրաստանի խորհրդարանը (երկրորդ ընթերցմամբ) մերժել է «Օտարերկրյա գործակալների» մասին օրենքի վիճահարույց նախագիծը, որը իշխող կուսակցության ընդդիմախոսները ռուսական համանուն օրենքի անհաջող պատճենն էին համարում։

Մի քանի օր էր՝ Թբիլիսիի կենտրոնում մասշտաբային ցույցեր էին։ Մարտի 7-ին խորհրդարանի մոտ հավաքված տասնյակ հազարավոր (հիմնականում երիտասարդ) ցուցարարների դեմ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ, ջրցան մեքենաներ և ռետինե փամփուշտներ է կիրառել։ Հատուկ միջոցներ են կիրառվել նաև մարտի 8-ի ցույցին։ Փողոցում հավաքվածները պատասխանել են ինքնաբուխ բարիկադներով, Մոլոտովի կոկտեյլներով և այրված ոստիկանական մեքենաներով։ Ձերբակալվածները՝ ավելի քան հարյուր հոգի, նախօրեին ազատ են արձակվել․ մարտի 9-ին իշխանությունները նահանջեցին և հայտարարեցին օրենքի նախագիծը հետ կանչելու մասին, բայց ցույցերը շարունակվեցին՝ այդ թվում նաև ազատազրկված երիտասարդների անհապաղ ազատ արձակման պահանջով։

Օրենքի նախագիծը հեղինակել էին «Վրացական երազանք» իշխող կուսակցության հետ դաշնակցող «Ժողովրդի ուժը» շարժման պատգամավորները։ «Վրացական երազանքը» աջակցել էր նախաձեռնությանը, մարտի 7-ին խորհրդարանն այն ընդունել էր առաջին ընթերցմամբ։ Իշխանականները պնդում էին, որ վհուկների այս որսը հիմնվում է ամերիկյան իրավական փորձի վրա, ընդդիմությունը հակադարձում էր՝ այն պատճենում է ռուսական հայտնի օրենքը։

Փողոցում հավաքվածները վանկարկում էին «Վրաստանը Եվրոպա է, ո՛չ ռուսական օրենքին», ջրցանների տակ ծածանում Եվրամիության դրոշը, այրում Ռուսաստանինը և քննադատում «Վրացական երազանքի» պրոռուսական քաղաքականությունը։

«Վրացական երազանքի» տիրոջը և Վրաստանի փաստացի ղեկավարին՝ միլիարդատեր, օլիգարխ Բիձինա Իվանիշվիլիին, որը սերտ կապեր ունի ռուսական բիզնեսի հետ, ընդդիմությունը մեղադրում է քաղաքական ռուսամետության մեջ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ներքին լարումն էլ ավելի է սրվել․ արևմտամետ ուժերը պնդում են, որ Վրաստանի գործող իշխանությունները օգնում են Մոսկվային շրջանցել ամերիկյան և եվրոպական պատժամիջոցները և օգտագործում Վրաստանը որպես ապօրինի տարանցման գոտի։ Այս բարդ լոգիստիկայի մեջ, ըստ նրանց, մասնակցում են նաև Թուրքիան և Հայաստանը։

«Օտարեկրյա գործակալների» մասին օրենքը, որով նախատեսվում էր հաշվառել արտասահմանյան ֆինանսավորում ստացող կազմակերպություններին (այդ թվում՝ ՀԿ-ներին) և անհատներին, ընկալվեց որպես այս քաղաքականության նշան։ Երկօրյա բախումների արդյունքում այն չընդունվեց։ «Միջանկյալ հաղթանակի» համար վրացի քաղաքական գործիչները այժմ շնորհակալություն են հայտնում երիտասարդներին, որոնք կռվում էին ոստիկանների հետ, պարում սիրենաների տակ, ինքնակազմակերպվում առանց իրենց օգնության։ «Մեր երեխաները կարողացան դա անել։ Ո՛չ Ռուսաստանին։ Երեխաներ, գենացվալե», – գրում է պատգամավոր Խաթիա Դեկանոիձեն՝ ընդդիմադիր «Ազգային շարժում» կուսակցությունից, որի առաջնորդ Միխեիլ Սաակաշվիլին այժմ բանտում է։

