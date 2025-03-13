Рубен Варданян прекратил голодовку и обвинил Армению

"Голодовка была не только формой протеста, но также способом обратить внимание на несправедливое судопроизводство и сложившуюся ситуацию". На 22-й день бывший госминистр Нагорного Карабаха, миллиардер Рубен Варданян прекратил голодовку, объявленную в бакинской тюрьме.

В телефонном разговоре с семьей он передал два аудиопослания: одно из них - на русском языке - было распространено накануне, другое Варданян попросил обнародовать в воскресенье.



"Объявляя голодовку, я преследовал несколько целей. Показать, что суда нет, что происходящее - расправа. Показать, что судят не меня, а всех армян и именно государство. И показать, какую цену пришлось бы заплатить всем тем, кто хотел бы не уехать, а остаться и жить здесь", - сказал Варданян.

Последнее судебное заседание он назвал ярким примером того, что ждало карабахцев, если они решили бы остаться в своих домах и жить под контролем Азербайджана.

"На этом заседании двое проживавших в Степанакерте арцахских армян дали показания в том числе против меня, настаивая на различных, очень некорректных вещах. Они никогда в жизни меня не видели, они и сами находились в ужасном состоянии, тем не менее, они выступили в суде, и мне стало их очень жаль. Человек платит за все. Пример армянина, задержанного в автомобиле Красного Креста и приговоренного к 15 годам заключения, и пример двух этих армян - это все важные и красочные предостережения для всех вас о том, что так просто вам не позволили бы спокойно жить в своих домах, как было прежде. Любой человек в любой момент мог оказаться на месте двоих этих свидетелей или обвиняемого в самых ужасных преступлениях, и не имело бы значения, виновны вы или нет, совершали вы эти преступления или нет", - отметил Варданян.

В другой части послания он заявил о своем удивлении по поводу "глубины ненависти руководства Армении по отношению к арцахцам" и выразил радость в связи с тем, что смог "помешать им реализовать свой план"- подговорить лидеров Арцаха "реализовать сценарий, написанный на обратной стороне".



см. Экс-президентов и депутатов Карабаха ждет суд - Бабаян о “шпионах и десантниках” России

После длительной блокады власти Армении призывали руководство Карабаха пойти на прямые переговоры с Азербайджаном, карабахская элита (в том числе Рубен Варданян) отвергала эти предложения, требуя международного посредника и надежных гарантий. Переговоры, в ходе которых, согласно азербайджанской стороне, мог обсуждаться только план интеграции, так и не состоялись. Позже Азербайджан начал наступление на Карабах, который после одного дня боев фактически подписал капитуляцию - самоликвидировался, а армяне покинули Карабах.

см. Вот она капитуляция. Как вы, господа Саргсян, Кочарян, Гукасян?

"Потеряв Арцах, в ближайшие годы мы потеряем и Армению, если в корне не изменим своего отношения к тому, что представляет собой элита, власть, государство и кто должен нами руководить", - заключил Варданян.

В бакинских тюрьмах удерживаются как минимум 23 военнопленных, 15 из которых, подобно Варданяну, были задержаны осенью 2023 года, когда десятки тысяч армян пытались покинуть Карабах, полностью перешедший под контроль Азербайджана.

Среди задержанных экс-президенты Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший спикер карабахского парламента Давид Ишханян, экс-министр иностранных дел Давид Бабаян, экс-министр обороны Левон Мнацаканян, бывший командующий Армией обороны Давид Манукян, а также еще 8 заложников, среди них как военные, так и штатские.

Дела 15 человек (большинство из которых - чиновники или военные) объеденены в одно производство. Их обвиняют в военных преступлениях, вплоть до убийства тысяч азербайджанцев. Некоторые из вменяемых деяний подпадают под статьи о терроризме. Доказательства не разглашаются. Многим грозит пожизенное заключение.



Дело Рубена Варданяна рассматривается отдельно, хотя в Карабахе он прожил гораздо меньше остальных, должность госминистра занимал несколько месяцев, в боевых действиях не участвовал.

Переписка и связь пленных с внешним миром полностью контролируются.

Накануне Европарламент принял срочную резолюцию, призвав Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных. Согласно документу, судопроизводства сфабрикованы, удерживаемые в Баку армяне подвергаются бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, в том числе с использованием запрещенных психотропных веществ.