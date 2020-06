Մինեապոլիսում անց է կացվել Ջորջ Ֆլոյդի հիշատակի առաջին արարողությունը

Երեկ Մինեապոսլիսում աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի հիշատակի առաջին արարողությունն իրականացվեց։

Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ տարբեր նահանգներում օրեր շարունակ բացմահազարանոց բողոքի ցույցեր են ընթանում ոստիկանական ամենաթողության և համակարգային ռասիզմի դեմ։ Ցույցերը սկսվել են մայիսի 25-ին՝ Մինեապոլիս քաղաքում չորս սպիտակ ոստիկանների կողմից աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո։ Ցուցարարները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել Ֆլոյդին սպանած ոստիկաններին, վերացնել ոստիկանական ռասիզմը, կրճատել ոստիկանության ֆինանսավորումն ու զինաթափել այն։

Եկեղեցական ծառայությունը վարում էր մարդու իրավունքների պաշտպանության ակտիվիստ հոգևոր հովիվ Ալ Շարփթոնը: Արարողությանը մասնակցում էր նաև հոգևոր հովիվ և իրավապաշտպան Ջեսսի Ջեքսոնը, դեմոկրատ սենատոր Էմի Կլոբուշարը, Կոնգրեսի որոշ ներկայացուցիչներ, դերասաններ, երաժիշտներ։

#jacobfrey mayor of #Minneapolis crying in front of #GeorgeFlyod's coffin pic.twitter.com/kAq5LGrsBJ

— Olivier Jorba (@OlivierJorba) June 4, 2020