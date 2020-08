Թուրքիայում հացադուլի 238֊րդ օրը մահացել է փաստաբան Էբրու Թիմթիկը

Թուրք իրավաբան Էբրու Թիմթիկը, ով բանտում հացադուլ էր սկսել արդար դատավարության պահանջով, երեկ մահացել է։ Հացադուլը շարունակվել է 238 օր։

Թիմթիկը ձերբակալվել էր 2017 թվականին՝ ահաբեկչության մեղադրանքով։ Գործը կապված էր նրա՝ նույն մեղադրանքով դատապարտված պաշտպանյալների հետ, ովքեր անդամակցում էին անօրինական ճանաչված Հեղափոխական ժողովուրդների ազատագրման կուսակցություն֊ճակատին (DHKP-C)։

2019 թվականին դատարանի որոշմամբ Թիմթիկը դատապարտվել էր 13 տարի 6 ամիս ազատազրկման։

Թիմթիկը Առաջադեմ փաստաբանների ասոցիացիայի (ÇHD) իր 7 գործընկերների հետ միասին հացադուլ էր սկսել այս տարվա փետրվարի 3-ին: Ապրիլի 5-ին նա դադարել էր շաքարի հավելումներ ընդունել ՝ հացադուլից անցնելով «մահացու ծոմի»։

The last image of the Kurdish Alevi lawyer from Dersim who sacrificed her life in the pursuit of justice in Turkey. Ebru Timtik. She died after 238 days on hunger strike. Devr-i daim olsun. Sehid Namirin. #EbruTimtik #TwitterKurds pic.twitter.com/5IGPI4Ivqj

— #J U S T I C E 4 K U R D S (@Hevallo) August 28, 2020