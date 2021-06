Իսրայելի իշխանական կոալիցիան առաջին անգամ արաբական ուժ կընդգրկի

Իսրայելը 12 տարի ղեկավարած Բենիամին Նեթանյահուն կարող է կորցնել իշխանությունը՝ չնայած այս տարվա մարտի 23-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում իր գլխավորած Likud կուսակցության հաղթանակին։ Նեթանյահուի կուսակցության ստացած մանդատները բավարար չեն եղել երկրի խորհրդարանում՝ Քնեսեթում մեծամասնություն ունենալու համար։ Կոալիցիա հրեական պետության ղեկավարին ևս չի հաջողվել կազմել։

Փոխարենը՝ կոալիցիա կազմելու համաձայնության են եկել ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած կենտրոնամետ Yesh Atid կուսակցությունը, աջական Yamina-ն, և, պատմության մեջ առաջին անգամ, արաբական Raam-ը։ Մինչ այս արաբական որևէ կուսակցություն Իսրայելի կառավարության մաս չի կազմել։ Կոալիցիոն համաձայնության մաս են կազմում ևս 5 այլ կուսակցություններ։ Թվիթերում հրապարակվել է երեք ուժերի ղեկավարների լուսանկարը՝ համաձայնագիրը ստորագրելիս։

Whatever happens tonight and in the days left until the confidence vote if it ever takes place, this is a historic photo. A leader of an Arab-Israeli party and the leaders of a Jewish-nationalist party signing an agreement to join a government together pic.twitter.com/ahGijY6qgc

— Anshel Pfeffer אנשיל פפר (@AnshelPfeffer) June 2, 2021