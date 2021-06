Լուկաշենկոյի գերիներին տուն թողեցին․ Նա, ըստ ընդդիմության, սակարկում է

Բելառուսցի լրագրող Ռոման Պրոտսևիչին և նրա ընկերուհուն՝ Ռուսաստանի քաղաքացի Սոֆյա Սապեգային տեղափոխել են տնային կալանքի։ Այս մասին BBC-ի հետ զրույցում պատմել են քաղբանտարկյալների ծնողները։

Պրոտասևիչի հայրը՝ Դմիտրին, դժվարանում է մեկնաբանել Լուկաշենկոյի և նրա վարչախմբի այս քայլն ու դրա նպատակները։ Մեղադրանքներն, ըստ Դմիտրի Պրոտասևիչի, դեռ հանված չեն ոչ Ռոմանի, ոչ Սոֆյայի վրայից։

«Գուցե ինչ-որ քաղաքական խաղ է ընթանում․․․Նրանք, միևնույնն է, իշխանությունների ամբողջական հսկողության տակ են։ Քննությունը կատարվում է։ Մենք ակնհայտորեն չենք ուրախացել։ Փաստաբանը ոչինչ չի ասում, իշխանությունները ոչինչ չեն ասում։ Եթե խափանման միջոցն են փոխել, ապա դա նրանց կենցաղային պայմանների բարելավում է։ Մնացած մասով՝ անհայտ է, թե հետագայում ինչ կլինի», – ասել է քաղբանտարկյալ լրագրողի հայրը։ Բելառուսը ղեկավարող ռեժիմը թույլ չի տալիս լրագրողին հանդիպել իր ընտանիքի հետ, ինչը Պրոտասևիչ-ավագը «ծաղր» է համարում։

Սապեգայի ծնողների համար այս լուրը անակնկալ է եղել։

«Մենք շոկի մեջ ենք․․․Իհարկե, ուրախ ենք, որ նա մեկուսարանում չէ։՝ դա կյանքի բոլորովին այլ պայմաններ է [ենթադրում]: Առանձնակի հավատ չունեինք, որ սա տեղի կունենա։ Սոֆյայի տրամադրվածությունը առայժմ դրական է»,- պատմել է Սապեգայի խորթ հայրը։ Սոֆյա Սապեգան, ի տարբերություն Ռոման Պրոտասևիչի, օրերս կարողացել է ընտանիքին հանդիպել։

Ըստ Սապեգաների ընտանիքի փաստաբան Անտոն Գաշինսկու՝ Սապեգան ընտանիքին հանդիպելիս եղել է տղամարդու հետ, ով նման է Պրոտասևիչին։ Փաստաբանը պնդում է, որ այս փոփոխությունը տեղի է ունեցել շնորհիվ Պուտինի և Լուկաշենկոյի բանակցությունների, ինչպես նաև Մինսկում Ռուսաստանի դեսպանի ջանքերի, ով, ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, պատրաստվում է հնարավորինս շուտ այցելել Սապեգային։ Գաշինսկու տվյալներով քաղբանտարկյալին շուրջօրյա հսկում է ԿԳԲ-ի երկու ներկայացուցիչ։

Պրոտասևիչը ևս հսկողության տակ է։ Բելառուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետանա Տիխանովսկայայի խորհրդական Ֆրանակ Վիաչորկան գրել է, որ չնայած տեղափոխությանը՝ Պրոտասևիչը հիմա «մեկ այլ տիպի բանտում է»։

«ԿԳԲ-ի աշխատակիցները նրա հետ նույն սենյակում են ապրում։ Ռոմանի հետ ծնողները կոնտակտ չունեն, և վախենում են, որ նա Արևմուտքի հետ սակարկության առարկա կդառնա»։

