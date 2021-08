Ամերիկացիք թռան, թալիբներից փախչող տեղացիները մնացին․ կան զոհեր

Աֆղանստանի մայրաքաղաքի հազարավոր բնակիչներ ներխուժել են Քաբուլի օդանավակայան։ Ամերիկացի զինվորականները «նախազգուշացնող կրակ» են բացել, երբ մարդիկ հասել են թռիչքուղի։ Al Arabian հաղորդում է առնվազն 5 զոհերի մասին։

Մամուլում և սոցցանցերում հրապարակված մի շարք տեսնայութերում երևում է՝ ինչպես են հարյուրավոր մարդիկ անցնում օդանավակայանի պատնեշները և փորձում բարձրանալ ինքնաթիռներ, որպեսզի լքեն թալիբների կողմից գրավված Աֆղանստանը։ Լսվում են կրակոցների ձայներ։

Օդանավակայանի աշխատակիցներն ավելի վաղ լքել են տարածքը։ Սովորական թռիչքները չեղարկված են։ Օդանավակայան տարհանված ամերիկացիները՝ զինվորականներ, դիվանագիտական կորպուսի աշխատակիցներ, հատուկ չվերթներով հեռանում են Աֆղանստանից։ Տեղացիներից շատերի համար, հատկապես նրանց, ովքեր համագործակցել են կառավարության և ամերիկյան կողմի հետ, սա վերջին հնարավորությունն է լքել Թալիբանի վերահսկողությանն անցած երկիրը։

Ավելի վաղ Աֆղանստանը լքել էր նաև նախագահ Աշրաֆ Գանին։ «Թալիբանը», ըստ Reuters-ի, դեռ երեկ առավոտյան մի քանի ուղղություններով մուտք է գործել Քաբուլ։

Բնակիչները լքում են քաղաքը՝ բարձրանալով ամերիկյան զորախմբին տեղափոխող ինքնաթիռների վրա և կախվում թևերի և պոչային հատվածից: Մամուլում տարածված տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես է մարդն արդեն օդում ընկնում ինքնաթիռի վրայից։

