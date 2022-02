Ուկրաինայի արևելյան սահմաններում ռուսական զորքերի լայնամասշտաբ տեղակայման, այդ տեղակայման պատճառով մի շարք խոշոր և ազդեցիկ երկրների կողմից ռուս-ուկրաինական մոտալուտ պատերազմի կանխատեսումների, օտարերկրյա դեսպանատների՝ Կիևից Լվով տեղափոխման և այնտեղ աշխատող դիվանագետների ընտանիքների տարհանման ֆոնին՝ Ռուսաստանը պնդում է, թե հանել է զորքերի մի մասն ուկրաինական սահմանններից։ Կիևն ու ՆԱՏՕ-ն հակադարձում են՝ զորքերի հետքաշում ոչ միայն չկա, այլև նկատվում է ռազմական ներկայության մեծացում։ Դոնբասում ռուս-ուկրաինական ուժերի միջև այսօր արդեն բախումներ են սկսվել։ Կան տուժածներ քաղաքացիական բնակչության շրջանում։

Մոսկվան պնդում է, որ հետ է քաշում զորքերը․ Արևմուտքն ու Կիևը չեն հավատում, Դոնբասում կրակում են

ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ՄԱԿ-ի ԱԽ նիստին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի սահմանին ռուսական զորքերը հասնում են 150 000-ի։ Պաշտոնյան պնդել է, որ ռուսական ներխուժումը կարող է տեղի ունենալ «առաջիկա օրերին» և հավելել, որ Մոսկվայի նպատակներից է նաև Կիևը։

Ավելի վաղ, հիշեցնենք, արևմտյան տարբեր հատուկ ծառայություններ հայտարարում էին, որ ներխուժման հավանական ամսաթիվը փետրվարի 16-ն էր, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Ավելին, Մոսկվան հայտարարեց, որ զորքերի մի մասը «զորավարժություններից հետո» հետ է քաշում ուկրաինական սահմաններից։ Սակայն թե ՆԱՏՕ-ի, թե ԱՄՆ-ի և թե Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են ճիշտ հակառակը։

Իսկ Բրիտանիայի ռազմական գերատեսչությունը թվիթերում հրապարակել է ռուսական հնարավոր ներխուժման պլանը։

Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG

Կիևում ԱՄՆ դեսպանատունն էլ հայտարարել է, որ «Դոնբասում ագրեսորը հստակ է՝ Ռուսաստանը»։

Այս ամենի համատեքստում՝ Ռուսաստանն արտաքսել է Մոսկվայում ԱՄՆ փոխդեսպանին։ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանության մամուլի խոսնակ Ջեյսոն Ռեբհոլցը սա անվանել է իրավաճակն էսկալացնելու փորձ։

Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն, բացի այդ, հայտարարություն է տարածել, որում ՆԱՏՕ-ին և ԱՄՆ-ին մեղադրել է ՌԴ անվտանգային շահերն անտեսելու և ՆԱՏՕ-ի հետագա ընդլայնումն ու Վրաստանի և Ուկրաինայի՝ դաշինքին անդամակցության բացառման երաշխիքներ չտրամադրելու մեջ։

Այսօր ավելի վաղ ուկրաինացի զինվորականները հայտնել էին, որ պրոռուսական զորքերը գնդակոծել են Լուգանսկ մարզի Ստանիցա Լուգանսկայայի շրջանի մանկապարտեզներից մեկը։

«Նախնական տվյալներով՝ տուժել է երկու խաղաղ բնակիչ։ Վնասվել են նաև կոմունալ ենթակառուցվածքները. բնակավայրի կեսը մնացել է առանց էլեկտրականության։ Միացյալ ուժերի օպերացիան անհապաղ տարհանել է խաղաղ բնակիչներին ապաստարան»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մանկապարտեզի գնդակոծումը սադրանք է անվանել։ Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել արևմտյան երկրներին աջակցության համար, ինչը հիմնականում կայանում էր զենք-զինամթերքի մատակարարմամբ, բայց նաև նշել է, որ Կիևը կարիք չունի իր տարածքում այլ երկրների զինվորներ ունենալու, քանի որ դա կարող է սադրել Մոսկվային։

The shelling of a kindergarten in Stanytsia Luhanska by pro-Russian forces is a big provocation. It's important that diplomats & the @OSCE remain in 🇺🇦, their monitoring activities are an additional deterrent. We need an effective mechanism for recording all ceasefire violations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022