Ադրբեջանում պարտակում են գեյ լրագրողի դաժան սպանությունը

Ադրբեջանում զարմիկի կողմից դանակով սպանվել է ԼԳԲՏ+ ակտիվիստ, լրագրող Ավազ Հաֆիզլին։ Մարդասպանի անունը Ամրուլա Գյուլվալիև է։

Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության ձևակերպմամբ՝ նա եղել է հարբած վիճակում։ Սպանողը պնդել է, թե հանցանքը կատարել է զարմիկի նկատմամբ «անձնական հակակրանքի» պատճառով։ Դեպքի առթիվ քրգործ է հարուցվել, հոդվածները ՆԳՆ-ն չի մանրամասնում։

Ավազի ընկերներն ու իրավապաշտպանները հաղորդում են, որ երիտասարդի մարմինը եղել է գլխատված։ Կտրել են նաև նրա սեռական օրգանները։ Ոստիկանությունը դիահերձարանից մարմինը բերել է աղբատար մեքենայով՝ հին, կեղտոտ գորգի մեջ փաթաթված։ Իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներն ասել են, որ չեն ուզում դիպչել գեյ տղայի մարմնին, քանի որ այն «կեղտոտ» է։

Journalist and #LGBTI+ rights activist Avaz Hafizli's body, who was violently murdered by his cousin today, was brought to a morgue in a trash truck since the police rejected to touch his body naming him "dirty". #Azerbaijan #homophobia https://t.co/obWwwTIMRv

