Տրակտորները կրկին մտել են Փարիզ ու չեն հեռանում

DSCF7925
Հունվարի 9-ին նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան դեմ կքվեարկի Եվրամիության և ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ անդամ երկրների (լիիրավ անդամներն են Արգենտինան, Բոլիվիան, Բրազիլիան, Պարագվայը և Ուրուգվայը) միջև ագրարային համաձայնագրին։

DSCF7912

DSCF7905

DSCF7902

DSCF7899
Փասթտաթղթով նախատեսվում է ազատականացնել առևտրի պայմանները ԵՄ և ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ անդամ երկրների միջև։

DSCF7864

DSCF7849

DSCF7848

DSCF7843
Ֆրանսիացի ֆերմերները դեմ են նախագծին, որի վավերականացման դեպքում գյուղատնտեսական ոլորտի տրանսնացիոնալ կազմակերպությունները շուկան կլցնեն էժան մթերքներով, որոնց հետ մրցակցությանը չեն դիմանա։

DSCF7842
DSCF7825
DSCF7822
DSCF7816
Նախատեսվում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը որոշումը պաշտոնապես կստորագրի հունվարի 12-ին։

DSCF7815
Հունվարի 8-ին համաձայնագրից դժգոհ ֆերմերները Ֆրանսիայի տարբեր հատվածներից տրակտորներով եկել էին Փարիզ։

DSCF7806
Քաղաքի տարբեր մասերում հարյուրավոր տրակտորներ էին կուտակվել՝ ոստիկանական մեքենաներով շրջապատված։

DSCF7794
Ոմանք հավաքվել էին Էյֆելյան աշտարակի մոտ, մյուսները՝ Հաղթանակի կամարի։ Որոշները հասել էին պարլամենտ։

DSCF7789
Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունից հետո բողոքի ակցիան չի ավարտվել։

DSCF7780
լուսանկարները՝ Էլիզա Մխիթարյանի


