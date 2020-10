«Արցախը, բանակը, զինվորը, առաջնագիծը»․ Փաշինյանի ուղերձը

Դիմում եմ ձեզ հատուկ տեսաուղերձով՝ ստեղծված իրավիճակի և մեր անելիքների վերաբերյալ:

Թանկագի՛ն հայրենակիցներ, Մայր հայրենիքում ու Սփյուռքում ապրող քույրեր և եղբայրներԴիմում եմ ձեզ հատուկ տեսաուղերձով՝ ստեղծված իրավիճակի և մեր անելիքների վերաբերյալ:_____________________________________________Дорогие соотечественники!Сестры и братья, проживающие в Мать-Армении и Диаспоре!Я выступил с особым видеобращением по поводу сложившейся ситуации и наших дальнейших действий._____________________________________________Dear compatriots, Brothers and sisters living in Mother Armenia and the Diaspora,I am addressing you with a special video message about the current situation and our further steps.

