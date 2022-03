Ռուսաստանը շարունակում է հորինել և ռմբակոծել Ուկրաինան

Ռուսաստանը փետրվարի 24-ին ներխուժել է Ուկրաինայի տարածք։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը սա փաթեթավորում է որպես «հատուկ ռազմական օպերացիա», իսկ Росомнадзор-ը՝ պարտադրում ռուսական բոլոր ԶԼՄ-ներին ջնջել հրապարակումները, որոնցում փետրվարի 24-ին սկսված սկսված պատերազմն անվանվում է «պատերազմ»։ Ավելի քան երկու շաբաթ է, ինչ ռմբա-, հրետա- կամ հրթիռակոծվում են Ուկրաինայի գրեթե բոլոր խոշոր (և ոչ միայն) քաղաքներն ու բնակավայրերը։ Մոսկվան շարունակաբար Կիևին և Վաշինգտոնին մեղադրում է բիոլաբորատորիաներում ծանր հիվանդությունների հարուցիչներ մշակելու մեջ։ ԱՄՆ-ն սա հերքում է ու միաժամանակ զգուշացնում, որ Ռուսաստանը կարող է սադրանքի դիմել Ուկրաինայում՝ կիրառելով քիմիական կամ կենսաբանական զենք։

Ըստ Ուկրաինայի օմբուդսմենի՝ Ռուսաստանի հարձակման հետևանքով երկրում մահացել է 71 երեխա։ ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ Ուկրաինան ներխուժումից ի վեր լքել է 2․2 միլիոն մարդ, որոնց գրեթե կեսը ևս երեխաներ են։

Ռուսաստանի ՊՆ-ն, ինչպես նաև ռուսաստանյան պրոպագանդիստական պրոիշխանական մեդիաները վերջին օրերին շարունակաբար մեղադրում են Ուկրաինային և ԱՄՆ-ին՝ ծանր հիվանդությունների հարուցիչներ մշակելու մեջ։ Դրանց թվում են ժանտախտը, դիզինտերիան, բրուցելիոզը, դիֆտերիան և այլն։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե Ուկրաինայում այժմ գործում է 30 նման լաբորատորիա։

Վաշինգտոնն ու Կիևը հերքում են այս տեղեկությունները․

«ԱՄՆ-ն չունի և չի կառավարում որևէ լաբորատորիա Ուկրաինայում», – ասել է ԱՄՆ պետդեպի ներկայացուցիչ Նեդ փրայսը՝ հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը նախկինում ևս մեղադրել է Արևմուտքին՝ իր իսկ գործած հանցանքների մեջ։

Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին էլ նաև զգուշացրել է, որ Մոսկվան կարող է սադրանք կազմակերպել Ուկրաինայում՝ կիրառելով քիմիական կամ կենսաբանական զենք։

Ռուսաստանը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինացիներին։

Երեկ ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են պաշարված Մարիուպոլի ծննդատունը։ Զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկությունները դեռևս ճշտվում են, սակայն վերջին տվյալներով՝ մահացել է 3 մարդ, տուժել՝ 17-ը։

Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե ծննդատունն օգտագործվում էր ուկրաինական «Ազով» ազգայնական զինյալ խմբավորման կողմից, որպես բազա՝ դրանով արդարացնելով ռուսական ավիահարձակումը ։

Եվս 3 մարդ մահացել է Ախտիրկա քաղաքում՝ Սումիի մարզում։ Զոհվածների թվում երկու կին է և 13-ամյա մի դեռահաս։ Սումիի մարզի ղեկավար Դմիտրի Ժիվիցկին հաղորդել է, որ մարտի 10-ի լույս գիշերվա ողջ ընթացքում ավիահարձակման են ենթարկվել Սումի քաղաքի արվարձանները, Ախտիրկան և Բիտիցա գյուղը: Արկերից մեն, ըստ պաշտոնյայի, հարվածել է գազատարին։ я.

Conflict Intelligence Team հետաքննող խմբի պնդմամբ՝ ռուսական օդուժը ռմբակոծում է Չերնիգովը՝ կիրառելով հրկիզիչ ռումբեր, որոնք միջազգային իրավունքի համաձայն արգելված են։ Ավելի վաղ Bellingcat-ը հայտարարել էր, որ Մոսկվան Ուկրաինայում կիրառում է նաև կասետային զինատեսակներ, որոնք ևս վտանգավոր են խաղաղ բնակչության համար։ Այս մասին դեռ ներխուժման հաջորդ օրը ահազանգել էր Bellingcat-ի հիմնադիր Էլիոթ Հիգինսը։

These remains of rocket motors from BM-30 multiple rocket launcher rockets have been documented in various civilian areas, and considering these are usually associated with cluster munition use it raises concerns of cluster munitions being used by Russia in civilian areas. pic.twitter.com/zNstU53KoQ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 25, 2022