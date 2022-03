Պատերազմը չի ավարտվում․ վերջին օրերի ամփոփումը

Արդեն 13 օր է՝ Ուկրաինան հաղորդում է ռուսական զորքերի կողմից ռմբակոծված քաղաքների, հրետանակոծված բնակելի թաղամասերի, սպանված խաղաղ բնակիչների մասին։ Արդեն երկրորդ անգամ հումանիտար հրադադար է հայտարարվում։ Մի շարք քաղաքներից ուկրաինական զորքերը փորձում են տարհանել բնակչությանը․ նախորդ փորձը փաստացի տապալվեց։ Երկրով մեկ ռազմական գործողությունները շարունակվում են։

Պատերազմի քարտեզը

Մարտի 8-ին ռուսական ուժերը կրկին հրթիռակոծել և հրետանակոծել են Կիևից դեպի հյուսիս գտնվող Չեռնիգով քաղաքի բնակելի թաղամասերը: Զոհերի թիվը ճշտվում է։

Հրետակոծության է ենթարկվել նաև երկրի հարավում գտնվող Նիկոլաևը և Խարկովը՝ մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, որը պատերազմի ընթացքում վերածվել է հսկայական ավերակի։

Ուկրաինայի շրջանների մեծ մասում (Կիրովոգրադ, Վոլին, Ռիվնե, Վիննիցա, Տերնոպոլ, Լվով, Իվանո-Ֆրանկովսկ, Օդեսա, Դնեպրոպետրովսկ, Անդրկարպատյան) գիշերը համեմատաբար հանգիստ է անցել:

Կիևի մարզում ռազմագործողությունները, սակայն, շարունակվում են։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ, Իրպենում, որտեղից այժմ փորձում են տարհանել բնակչությանը, մարտեր են ընթանում (ավելի վաղ պաշտոնական Կիևը հաղորդել էր, որ ծանր մարտերից հետո ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել Իրպենը և Կիև-Ժիտոմիր մայրուղին՝ Ստոյանկա և Բուզովայա բնակավայրերի մոտակայքում)։

Ռուսական զորքերը գնդակոծում են Մակարովը՝ Գոստոմելի շրջան։ Վասիլկովը, Բելայա Ցերկովը, Գոստոմելը, Ուզինը պարբերաբար ենթարկվում են օդային հարձակման։

Իրպեն, Reuters

Տարհանում

Մարտի 8-ին՝ Մոսկվայի ժամանակով առավոտյան 10։00-ից, Ռուսաստանի ՊՆ-ն «լռության ռեժիմ» է հայտարարել․ մարդկանց տարհանելու համար հումանիտար միջանցքներ կբացվեն։ Իրպենից և Սումից բնակչության տարհանումն արդեն սկսվել է, հայտնում է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը։

Տարհանման նախորդ փորձը մարտի 5-ին մասամբ տապալվեց․ պաշտոնական Կիևը և Մոսկվան բանակցությունների երկրորդ փուլում ձեռբերված պայմանավորվածության խախտման մեջ մեղադրում էին միմյանց։

Իրպենում, որը գտնվում է մայրաքաղաքից 24 կմ հեռավորության վրա, հումանիտար միջանցք էր բացվել․ Суспильне հեռուստաընկերության տվյալներով, երկու ժամվա ընթացքում քաղաքը լքել է գրեթե երկու հազար մարդ։ Ուկրաինական կողմը մինչ այդ հաղորդում էր, որ Իրպենի բնակիչները 3 օր շարունակ մնացել էին առանց ջրի, սննդի և էլեկտրաէներգիայի։ Մարտի 5-ին՝ տարհանման ընթացքում, ռուսական զորքերը ականանետով հարվածել և ավիրել էին քաղաքի կամուրջը, որով անցնում էր էվակուացման միակ ճանապարհը։ Քաղաքապետի փոխանցմամբ, զոհվել է 8 մարդ, այդ թվում՝ 2 երեխա։

A New York Times team witnessed the moment that civilians were fired upon in Irpin, Ukraine, just outside Kyiv. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/ukdsv7ZfFH pic.twitter.com/Sv6IyYBGcU

— The New York Times (@nytimes) March 6, 2022