Տասնյակ մահեր Սիերա Լեոնեի ցույցերում

Աֆրիկյան Սիերա Լեոնեում օգոստոսի 10-ին հակակառավարական լայնամասշտաբ ցույցեր են սկսվել։ Երկրի ոստիկանությունը այսօր հաղորդել է ցուցարարների շրջանում առնվազն 21, ուժայինների շրջանում՝ 6 զոհերի մասին։ Երկրում ժամը 19։00-ից մինչև 7։00-ն պարետային ժամ է հայտարարվել։

🇸🇱 #SierraLeoneProtests Reports from Sierra Leone say people killed after law enforcement officers opened fire on anti-government protesters in #Freetown . Clashes broke out when demonstrators set up roadblocks. 🎥Chrispine Turay pic.twitter.com/TNic4NGO8o

Ցուցարարները բողոքում են տնտեսական իրավիճակից․ բնակիչների խոսքերով՝ վերջին ամիսներին երկրում գները բարձրացել են ավելի քան 40%-ով։ Սրանում ցույցի մասնակիցները մեղադրում են գործող իշխանությանը և պահանջում կառավարության հրաժարականը։

Why are African leaders quick to send soldiers on the street? 🤔 People are protesting in #SierraLeone over rising cost of living. Government sent soldiers on the streets 😔 Why not just listen to the people? Internet was shut down for hours#SierraLeoneProtests pic.twitter.com/EZ9DPpi8KB

