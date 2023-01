«Ոստիկանական» մզկիթի պայթեցումը «սպասելի» էր

Պակիստանի Փեշավար քաղաքի մզկիթներից մեկում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 32, վիրավորվել՝ 150 մարդ։ Վիրավորների մեծամասնությունը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Փրկարարները փորձում են դուրս բերել փլատակների տակ մնացածներին:

Տուժածների մեծ մասը ոստիկաններ են, որոնք հավաքված են եղել կեսօրյա աղոթքի, հայտնում է տեղի հիվանդանոցներից մեկի ներկայացուցիչը։ Մզկիթը տեղակայված է ոստիկանական բաժանմունքի հարևանությամբ, որտեղ պայթյունի պահին, ըստ իրավապահների, մոտ 260 մարդ է եղել:

At least 17 people have reportedly been killed and dozens injured after a bomb blast at a busy mosque in Pakistan's Peshawar, say local officials

