Թալիբները կանանց արգելեցին նաև սովորել համալսարաններում․ ցույցեր

Համալսարաններում կանանց մուտքը արգելելու մասին Աֆղանստանի նոր արգելքի դեմ փողոց դուրս եկած ցուցարարներին թալիբները ծեծել են, նրանցից առնվազն հինգին՝ ձերբակալել։ Մասնակիցների տվյալներով՝ ձերբակալվածներից երկուսին բաց են թողել, մնացածը շարունակում են մնալ կալանքի տակ։ Ըստ BBC-ի՝ ձերբակալվել են նաև երեք լրագրողներ։

Դեկտեմբերի 20-ին Աֆղանստանի բարձրագույն կրթության նախարար Նեդա Մոհամադ Նադիմը պաշտոնապես արգելել է պետական և մասնավոր համալսարաններում կանանց մուտքը։ Հաջորդ իսկ օրվանից պահակները հարյուրավոր կանանց չեն թողել համալսարան մտնել։

Համացանցում տարածվող տեսանյութերի համաձայն՝ նոր հրամանի դեմ Քաբուլում անցկացվող բողոքի ակցիաներին միացել են նաև տղամարդիկ։ Հայտնի է, որ շուրջ 50 տղամարդ ուսուցիչներ՝ ի նշան ցուցարարների հետ համերաշխության, հեռացել են աշխատանքից։ Բացի այդ, մի շարք ուսանողներ հրաժարվել են մասնակցել քննությունների։

Անհնազանդության ակցիաներ, ըստ BBC-ի, բացի մայրաքաղաքից անցկացվել են նաև Տախարի մարզում։

Տեսանյութերում երևում էին նախօրեին մայրաքաղաքում ցույցերի դուրս եկած մոտ 50 կանայք՝ հիջաբներով, ի թիվս այլի՝ նրանք վանկարկում էին «Կրթություն, աշխատանք, ազատություն»։ Ի սկզբանե ակցիայի մասնակիցները ցանկանում էին հավաքվել երկրի ամենամեծ կրթական հաստատության՝ Քաբուլի համալսարանի առջև, սակայն չեն կարողացել՝ իշխանությունների ուղարկած բազմաթիվ ուժայինների պատճառով։

Ցույցերին մասնակցող մի քանի կանայք BBC-ին հայտնել են, որ դաժան ծեծի են ենթարկվել ուժայինների կողմից՝ այդ թվում թալիբ կանանց։ Ցուցարարներից առնվազն հինգին ձերբակալել են, որոշներին հաջողվել է փախչել։

Ըստ Աֆղանստանի կրթության նախարարության՝ մասնագետները գնահատել են ուսումնական ծրագիրն ու միջավայրը և որոշել, որ աղջիկները չպետք է հաճախեն ուսումնական հաստատություն՝ «մինչև համապատասխան միջավայր չապահովվի»։ Ավելի ուշ Նադիմը պետական հեռուստատեսությամբ ասել է, որ կանանց մուտքն արգելվել է դրես կոդին չհետևելու պատճառով․ «նրանք հագնվում էին այնպես, կարծես հարսանիքի էին գնում»։

