«Հայերն» ու «ադրբեջանցիները» մի քանի օր «բարիշելու» են Վաշինգտոնում

Ամերիկյան կողմն ակնկալում է, որ Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների երեկ մեկնարկած բանակցությունները մի քանի օր կտևեն։

ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնյանների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հեռավար բրիֆինգից ներկա է եղել նաև «Ազատության» երևանյան բյուրոյի ղեկավար Սիրանույշ Գևորգյանը, ըստ որի՝ շաբաթվա ընթացքում արտգործնախարարները մի քանի տարբեր հանդիպումներ կունենան, «նպատակը, ինչպես նշում են ամերիկացի դիվանագետները, խաղաղության երկարատև հեռանկարն է»։ Բանակցությունների օրակարգը չի բացահայտվում։

Մինչ Մոսկվան ընդգծում է եռակողմ բանակցությունների անհրաժեշտությունը, Վաշինգտոնում «կարևորում են» Երևանի ու Բաքվի ուղիղ շփումները՝ շեշտելով, թե էական չէ, ում՝ Ռուսաստանի թե Արևմուտքի, միջնորդությամբ կողմերը կնստեն բանակցությունների սեղանին։

Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների երեկ տեղի ունեցած երկկողմ բանակցություններից առաջ ԱՄՆ պետքարտուղարը առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունեցել Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ, ինչից հետո տեղի են ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների եռակողմ բանակցությունները։ Դռնփակ քննարկումից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարը գրել էր․ «Երկխոսությունն առանցքային է Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հասնելու համար»։

Hosting peace talks this week with Foreign Minister @AraratMirzoyan and Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun at our new facility at the George P. Schultz National Foreign Affairs Training Center. Dialogue is key to reaching a lasting peace in the South Caucasus region. pic.twitter.com/LGYEkcq3ig

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 1, 2023