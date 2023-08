Աղդամի ճանապարհը փակ է մնալու, Լաչինը չեն բացելու․ Փարիզից մարդ է եկել

Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները պաշարվում են «հումանիտար օգնությամբ»։ Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ հայկական բեռնատարներն են լռված, առավոտյան նրանց միացել է նաև ֆրանսիական շարասյունը․ Բաքուն արգելում է բեռների մուտքը Ղարաբաղ։ Աղդամի ճանապարհին էլ երեկվանից ադրբեջանական երկու բեռնատարներ են կանգնած․ հարյուրավոր ղարաբաղցիներ Ասկերիանի կողմից փակել են ճանապարհը, որ թույլ չտան Ադրբեջանի «հումանիտար» ալյուրը մտի Արցախ։

Բաքուն պայման է դնում՝ Լաչինը կբացվի միայն Աղդամի ճանապարհի գործարկումից հետո։ Ավելի քան 8 ամիս՝ շրջափակված, վերջին երկուսուկես ամիսների ընթացքում մատակարարումներից ամբողջությամբ զրկված Լեռնային Ղարաբաղում սա համարում են «բլոկադային» շատնտաժի և հարկադիր ինտեգրացման մաս։ Ստեփանակերտը պահանջում է ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Ղարաբաղից հայտարարում են՝ հստակ որոշում ունեն, որ Աղդամի ճանապարհը փակ են պահելու։

Փարիզի քաղաքապետը և հումանիտար օգնությունը

10 բեռնատարներ՝ զարդարված ֆրանսիական և հայկական դրոշներով, այսօր առավոտյան շարժվել են դեպի Լաչինի միջանցք․ նրանց ուղեկցելու համար Հայաստան են ժամանել Փարիզի և ֆրանսիական մի շարք այլ քաղաքների ղեկավարները։

«Հումանիտար օգնություն» տեղափոխող բեռնատարերը այս պահին Կոռնիձորում են՝ միացել են 400 տոննա մարդասիրական բեռին, որը հուլիսի 26-ին Երևանից ուղևորվել էր Ստեփանակերտ, բայց այդպես էլ տեղ չէր հասել։ Հայկական բեռնատարների մուտքը Ադրբեջանը արգելել է․ շարասյունը մինչ այժմ կանգնած է Լաչինի միջանցքի շրջափակված մուտքի մոտ։

Այս պահին այնտեղ է գտնվում նաև Փարիզի քաղաքապետ Անն Իդալգոնի գլխավորած պատվիրակությունը։ «Հայաստանում ենք՝ Փարիզի և այլ տեղական իշխանությունների ընտրված պաշտոնյաների հետ: 9 ամիս է՝ Արցախի 120 հազար հայերը, որոնցից 30 հազարը՝ երեխաներ, մեկուսացված են, մատնված սովի, զրկված ամեն ինչից: Հումանիտար այդ աղետին դեմ հանդիման մենք նրանց համար հրատապ օգնություն ենք տանում: Ժամանակը հաշվված է», – ավելի վաղ գրել է Իդալգոնը։

Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ համատեղ (հեռավար) ասուլիսին Փարիզի քաղաքապետը հայտարարել է՝ իրենց պատվիրակությունը դիմում է Ֆրանսիայի նախագահին, որ նա օգտագործի այն դիրքը, որ ունի Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի ԱԽ-ում՝ բանաձև ընդունելու համար․ «Այն, ինչ տեղի է ունենում այսօր Արցախում, նման է ցեղասպանության։ Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազը որակում է այն որպես ցեղասպանություն»։

Ֆրանսիայի նախագահը, մինչ այդ, նախօրեին զանգահարել էր Ադրբեջանի ղեկավարին։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ՝ Իլհամ Ալիևը Էմանուել Մակրոնին ասել է, որ Աղդամի ճանապարհի բացման դեպքում կվերականգնվի նաև Լաչինով երթևեկությունը։ Թե ինչ է պատասխանել Մակրոնը՝ հայտնի չէ․ Ելիսեյան պալատը հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրություն չի տարածել։

Բաքվի նախապայմաններին սատարում է նաև Մոսկվան

Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը BBC-ին տված հարցազրույցում կրկնել է՝ Աղդամի ճանապարհի բացումից հետո 24 ժամվա ընթացքում կբացվի նաև Լաչինի ճանապարհը։ Այլ կերպ ասած՝ մինչև Աղդամի երթուղին չգործարկվի, Լաչինի միջանցքը մնալու է փակված։

«Որքան շատ ճանապարհ լինի, այնքան լավ բոլորի համար», – ասել է Հաջիևը՝ հավելելով՝ Ադրբեջանի կազմում հայերը լեզվի, մշակույթի, կրոնի և տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու նույն իրավունքները կունանեն, ինչ Ադրբեջանի այլ քաղաքացիներ։

Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նման լուծում է առաջարկել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը՝ նախ պետք է ապաշրջափակել Աղդամի ճանապարհը, այնուհետ վերագործարկել Լաչինը։ Առաջարկի շուրջ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որը հետագայում տապալվել է։

Արդեն այսօր Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Ֆրանսիան իր միջնորդական ջանքերում նախ և առաջ պետք է հաշվի առնի հակամարտության երկու կողմերի, այսինքն՝ և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի դիրքորոշումը․ «Առանց դրա չարժե ակնկալել, որ առանց այն էլ բավականաչափ թեժացած այս իրավիճակի հանգուցալուծման հարցում որևէ առաջընթաց կլինի։ Սա ցանկացած միջնորդության Ալֆան և Օմեգան է»։

Զախարովան հայտարարվել է, թե ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հետևանք է։

Աղդամի ճանապարհը փակ է մնում

Աղդամ-Ասկերան ճանապարհի մոտ իրավիճակը երեկվանից լարված է։ Լեռնային Ղարաբաղի մուտքի մոտ վրաններ են տեղադրվել․ Ասկերանի բնակիչներն այնտեղ հերթապահություն են անում, որպեսզի թույլ չտան ադրբեջանական հումանիտար բեռների մուտքը։ Մոտակայքում Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության հենակետն է։

Կարմիր մահիկի կազմակերպության դրոշի ներքո՝ 40 տոննա ալյուրով բեռնված ադրբեջանական մեքենաները լռված են մոտ 400 մետր հեռավորության վրա։ Ադրբեջանցիներն էլ այնտեղ են վրանային ճամբար ձևավորել։

Մոտակայքում նաև ռուս խաղաղապահների հենակետն է․ ադրբեջանական բեռնատարները այն դեռ չի անցել, ռուսական կողմը վստահեցրել է ղարաբաղցիներին, որ թույլ չի նրանց առաջ շարժվել։ Տեղում ուղիղ հերառձակումներ անող ադրբեջանցի լրագրողները, մինչ այդ, հայտարարում են, թե խաղաղապահները ժամանակ են խնդրել՝ բեռնատարները Ստեփանակերտ հասցնելու համար։

