Հաղթած Փաշինյանը կանչում է հանրահավաքի, Քոչարյանը ժխտման մեջ է

Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած «Քաղաքացիական Պայմանագիրը» հաղթել է ԱԺ արտահերթ ընտրություններում՝ ստանալով ձայների 53.92%-ը։

Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի «Հայաստան» դաշինքը ձայների բավականին մեծ տարբերությամբ երկրորդ տեղում է 21.04%-ով։

Երրորդ տեղում ԱԱԾ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի և Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի «Պատիվ Ունեմ» դաշինքն է՝ 5.23%-ով։

Այս երեք ուժերը կմտնեն խորհրդարան։ Հարկ է նշել, որ չնայած «Պատիվ Ունեմ»-ը չէր հատել դաշինքի համար անհրաժեշտ 7%-ը՝ դաշինքը կմտնի խորհրդարան, քանի որ երրորդ ամենաշատ ձայն հավաքած ուժն է, իսկ ԱԺ֊ում պետք է պարտադիր լինի առնվազն 3 քաղաքական ուԺ։

Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած «Բարգավաճ Հայաստանը» այս անգամ խորհրդարան չի մտնի։ Կուսակցությունը ստացել է ձայների 3.96%-ը։ Ստանալով ձայների 1.22%-ը՝ ԱԺ֊ից դուրս մնաց նաև յոթերորդ գումարման ԱԺ-ի մյուս ուժը՝ «Լուսավոր Հայաստանը»։

Արդյունքների հրապարակումից հետո ՔՊ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է՝«Հայաստանում անշրջելիորեն փակված է ընտրությունների կեղծման էջը» և պնդել, որ Հայաստանում հունիսի 20-ին տեղի է ունեցել նոր՝ «պողպատյա հեղափոխություն»։ Բացի այդ՝ Փաշինյանն այսօր ժամը 20:00-ին հանրահավաք է հրավիրել Հանրապետության հրապարակում։

«Ինչպես և պայմանավորվել ենք՝ այսօր, հունիսի 21-ին, ժամը 20.00-ին, հանդիպում ենք Հանրապետության հրապարակում, իրականացնելու ժողովրդի կողմից Պողպատե մանդատը նորընտիր վարչապետին հանձնելու հանդիսավոր արարողություն-հանրահավաքը», – ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Փաշինյանը։

Հայաստանի ղեկավարը խոստացել է նաև, որ ՔՊ-ն կոնսուլտացիաներ կսկսի ընտրություններին մասնակցած «բոլոր առողջ ուժերի հետ»։

Ավելի ուշ ՔՊ առաջնորդը թվիթերյան իր էջում գրել է, որ ըստ ԿԸՀ հրապարակած նախնական տվալների ՔՊ֊ն նորընտիր խորհրդարանում կունենա «սահմանադրական մեծամասնություն (առնվազն 71 պատգամավոր՝ 105-ից)» և կառավարություն կձևավորի՝ Փաշինյանի գլխավորությամբ։

Thus, according to the preliminary results of the elections as published by the Central Electoral Commission, in the newly-elected parliament the Civil Contract party will have a constitutional majority (at least 71 MPs out of 105) and will form a government led by me.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) June 21, 2021