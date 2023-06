«Ձեռակերտ» աղետ. Ուկրաինայում քաղաքներ և գյուղեր են խորտակվում

Անցած գիշեր ոչնչացվել է Ուկրաինայի ամենախոշոր էներգետիկ կառույցներից մեկը՝ Կախովկայի հիդրաէլեկտրակայանը, որն արդեն ավելի քան մեկ տարի է վերահսկվում է ռուսական բանակի կողմից։ Ջուրը լցվել է Խերսոնի մարզի քաղաքներ և գյուղեր։ Բնակիչներին տարհանում են։

Ղրիմը կարող է կրկին ջրազրկվել, Զապորոժիեի ատոմակայանը մնացել է առանց սնուցման, Ուկրաինայի հարավում ջրի դեֆիցիտ է։ Ուկրաինան մեղադրում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը՝ Ուկրաինային։

Երկու կողմերն էլ ընդունում են՝ հիդրաէլեկտրակայանը վերանորոգման ենթակա չէ։ Ջրհեղեղը, որ տարածվում է անտառներով, հարթավայրերով, արոտավայրերով, ցանքատարածքներով և բնակավայրերով, և հսկայական տարածքների ապագա ջրազրկումը բնապահպանական և լոգիստիկ լուրջ հետևանքներ են ունենալու ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Դրանց ծավալները դեռևս դժվար չափելի են։

Կիևի արձագանքը

Գիշերը ժամը 02։50-ին ռուս զինվորականները «իրականացրել են Կախովկայայի ՀԷԿ-ի կառուցվածքների ներքին պայթեցում»՝ Անվտանգության խորհրդի հրապատապ նիստից հետո հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։

Ջրհեղեղի գոտում մոտ 80 բնակավայր կա։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հրամայել էվակուցանել բնակչությանը և խմելու ջրով ապահովել բոլոր այն քաղաքներն ու գյուղերը, որոնք սնուցվում էին Կախովկայի ջրամբարից։

ՀԷԿ-ի ոչնչացումն ու հաջորդած ջրհեղեղները Զելենսկին բնութագրել է որպես ամենախոշոր «ձեռակերտ» բնապահպանական աղետը Եվրոպայի պատմության վերջին տասնամյակներում։

Կախովկայայի ՀԷԿ-ը արդեն ավելի քան մեկ տարի է ամբողջությամբ վերահսկվում է ռուսական բանակի կողմից՝ հիշեցրել է Ուկրաինայի ղեկավարը։ Հիդրաէլեկտրակայանը, ըստ նրա, ականապատվել է ռուս զինվորականների կողմից և պայթեցվել։

Ռուսական կողմի մեղադրանքները, թե ՀԷԿ-ի պատվարը շարքից հանվել է ուկրաինական գնդակոծությունների հետևանքով, Զելենսկին կեղծ է որակել և հավաստիացրել, թե գնդակոծություններով նման բանի հասնելը «ֆիզիկապես անհնար էր»։

Նրա գրասենյակի ներկայացուցիչ Դարյա Զարիվնայան և մինչ այդ հայտարարել էր, որ Կախովկայի ՀԷԿ-ի ոչնչացմամբ Ռուսաստանը փորձում է կասեցնել Ուկրաինայի բանակի հակագրոհը։ Ուկրաինական բանակի «Հարավ» հրամանատարությունը հաղորդել է, որ հինդրաէլեկտրակայանը ներսից է պայթեցվել։ Պատվարը ոչնչացրել է ռուսական բանակի 205-րդ մոտոհրաձգային բրիգադը՝ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Միխայիկ Պոդոլյակը

Կախովկայի հսկայական ջրամբարից արտահոսած ջուրն այժմ քաղաքներ և գյուղեր է խորտակում։ Ուկրաինայի ռազմակաքաղաքական ղեկավարությունը ընդունում է՝ ստիպված են որոշակիորեն վերանայել հակահարձակումը, որը, ամեն դեպքում, շարունակվելու է։

Անկախ փորձագետները նկատում են, որ ջրամբարը լուրջ հետևանքներ է ունենալու նաև ռուսական բանակի, այդ թվում՝ օկուպացված տարածքներում ստեղծված ենթակառուցվածքների համար։

Մոսկվայի արձագանքը

Լրատվական հաղորդումներից մոտ 5 ժամ անց Ռուսաստանն առաջին անգամ արձագանքել է տարածաշրջանի խոշորագույն ՀԷԿ-երից մեկի ոչնչացման մասին տեղեկություններին և ուկրաինական կողմի մեղադրանքներին։

Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան «կտրականապես հերքում է» իր առնչությունը հարձակմանը՝ ՀԷԿ-ի ոչնչացումն ու պատվարի պայթեցումը վերագրելով Ուկրաինայի «կանխամտածված դիվերսիային»։

«Այս դիվերսիան կարող է շատ ծանր հետևանքների հանգեցնել՝ հետևանքներ տասնյակ հազարավոր մարդկանց և բնության համար, հետևանքներ, որոնք դեռ պետք է հստակեցնել։ ․․․Դիվերսիայի նպատակներից ևս մեկը Ղրիմը ջրազրկելն է․ թերակղզին սնուցող ջրանցքում ջրի մակարդակն արդեն իսկ կտրուկ նվազում է։ Ըստ ամենայնի, դիվերսիան կապ ունի նաև այն հանգամանքի հետ, որ երկու օր առաջ լայնածավալ հարձակողական գործողություններ սկսելով՝ Ուկրաինայի զինված ուժերն այժմ իրենց առջև դրված խնդիրներին չեն հասնում», – հավելել է Պեսկովը։

Մինչ այդ Խերսոնի մարզի Նովոկախովսկի շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի (Ռուսաստանի կողմից նշանակված) ղեկավար Վլադիմիր Լեոնտևը ռուսական պետական ԶԼՄ-ների հետ զրույցում հերքել էր ՀԷԿ-ի պայթեցման մասին շրջանառվող լուրերը, քիչ անց՝ հայտարարել, թե ուկրաինական կողմի «գիշերային հարվածների» հետևանքով, այո, ՀԷԿ-ը ոչնչացվել է և այժմ տեղի է ունենում ջրի անվերահսկելի արտահոսք։

Ավելի ուշ ռուսական կողմը հաստատել է՝ կայանի 28 պատվարներից 14-ը շարքից հանվել են, ՀԷԿ-ը մնացել է ջրի տակ։ Ջրհեղեղը տարածվել է հարակից բնակավայրերով։

այլընտրանքային մեկնաբանություն

Financial Times-ի լրագրող Քրիսթոֆոր Միլլերը ենթադրում է, որ Կախովսկայի ՀԷԿ-ը հունիսի 6-ի գիշերը ոչ ոք չի պայթեցրել։

Twitter-ի իր աքաունթում նա հրապարակել է ամբարտակի արբանյակային լուսանկարները, որոնք արվել են մայիսի 28-ից մինչև հունիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Արանյակային պատկերները, ըստ նրա, ցույց են տալիս պատվարի ջրարգելակային դարպասների և երթևեկելի հատվածի մի մասի վերջերս տեղի ունեցած վնասումը», – գրում է Միլլերը։ Թե ինչի՞ հետևանքով է պատվարը վնասվել՝ լրագրողը չի մանրամասնում։

Satellite images made by @Maxar on June 5 showed recent damage to the Nova Khakova dam’s sluice gates and a section of roadway running across it. Before images (1 and 3) made on May 28. After images (2 and 4) made June 5, around 12:15pm. pic.twitter.com/Qi7dY6M2yM

— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 6, 2023