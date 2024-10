Իրանի մուռը կրկին ձախողվեց. Իսրայելի մեծացնում է ներխուժումը Լիբանան

Իրանը հայտարարել է Իսրայելի վրա իր հրթիռային հարձակման օպերացիայի ավարտի մասին։ Մինչ այդ Իսրայելն ու Ամերիկան սպառնացել էին հակահարված հասցնել։

«Մենք կավարտենք մեր գործողությունները, քանի դեռ Իսրայելի ռեժիմը հետագա պատասխան գործողություններ հրահրելու որոշում չի կայացրել: Պատասխանի դեպքում մեր արձագանքն ավելի ուժեղ և խիստ կլինի»,- X հարթակի իր ուղերձում ասել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։

Նա նշել է, որ իրենց հոկտեմբերի 1-ի գործողությունները համապատասխանել են ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը. թիրախավորվել են բացառապես ռազմական նշանակության օբյեկտները, որոնք Իսրայելի կողմից կիրառվում են Գազայում և Լիբանանում ցեղասպանությունների համար։

Իրանի հետ հակամարտությանը զուգահեռ Իսրայելը շարունակում է ցամաքային հարձակումը Լիբանանի վրա։ Լրատվական գործակալությունները գրում են սահմանին մեծ թվով իսրայելական զրահատեխնիկայի կուտակման մասին։ Իսրայելական Ցախալը հայտարարել է Հեզբոլլահին պատկանող մեծ թվով ռազմական օբյեկտների և ավելի քան 150 «ահաբեկչական ենթակառուցվածքների» ոչնչացման մասին։

Հոկտեմբերի 1-ի երեկոյան Իրանը հրթիռակոծել է Իսրայելը։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ դա իրենց պատասխանն է Հեզբոլլահի, Համասի և Պաղեստինի ազատագրման ժողովրդական ճակատի առաջնորդների սպանությանը։

#BREAKING

This shocking video was taken by a passenger on a plane flying over Shiraz/Iran.

The mullahs’ regime didn’t clear #Iran’s airspace, using passenger planes as human shields.#Israel pic.twitter.com/Fsn0pqaM2o

— 𓄂✺Yaar – يار ‌‌دبستانی🎗️ (@YaarDabestaani) October 2, 2024