Հունաստանում փախստականներին արգելում են հեռանալ այրված ճամբարից

Հրդեհի հետևանքով ավիրվել է Հունաստանի գաղթականների ամենամեծ ճամբարը՝ Լեզբոս կզղում տեղակայված Մորիա հաստատությունը։

Ոստիկանները պարսպապատել են ճամբարի մոտակա ճանապարհները՝ սահմանափակելու համար փախչող գաղթականների մուտքը հարևան քաղաքներ։

Մորիայի հազարավոր փախստականներ այժմ մնացել են առանց կացարանի։ Իշխանությունները զբաղվում են նրանց համար նոր ժամանակավոր ապաստան գտնելու հարցով։

Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մաասը կատարվածը որակել է որպես «մարդաբանական աղետ»։ Թվիթերի իր էջում գրել է, որ անապաստան մնացած փախստականներին կարելի է կացարաններ տրամադրել Եվրամիության այն երկրներում, որոնք պատրաստ են ընդունել նրանց։

Was in #Moria passiert, ist eine humanitäre Katastrophe. Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU.

— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 9, 2020