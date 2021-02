Բելառուսում ընկել են անկախ լրագրողների և իրավապաշտպանների ետևից

Այսօր առավոտյան Բելառուսում ոստիկանները խուզարկություններ են իրականացրել իրավապաշտպանների, լրագրողների, անկախ արհմիությունների ներկայացուցիչների բնակարաններում ու գրասենյակներում, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի բելառուսական ծառայությունը։

Քննիչները, մասնավորապես, այցելել են Լրագրողների բելառուսական ասոցիացիա (ԼԲԱ), ռեգիստռացիայից զրկված «Վեսնա» կենտրոնի իրավապաշտպաններին, Ռադիոէլեկտրոնային արդյունաբերության անկախ արհմիության անդամներին, Մինսկում, Մոգիլյովում, Վիտեմբսկում, Գոմելում, Մոզիրում, Բրեստում և Ռեչիցայում բնակվող արհիութենական կամավորներին։ Ընդհանուր առմամվ նվազագույնը 25 խուզարկություն է իրականացվել։

Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ խուզարկությունների նպատակը «բողոքի ակցիաների ֆինանսավորման հանգամանքները պարզելն է»։

Մարդիկ, ում տներում խուզարկություններ են իրականացվել, պատմում են, որ իրենք քրեական որևէ կարգավիճակ չունեն։ Դեռևս հայտնի է մեկ ձերբակալվածի մասին․ Tut.by հարթակի փոխանցմամբ, բերման է ենթարկվել իրավապաշտպան Դմիտրի Սոլովյովը։ Լրագրողների ասոցացիայի նախագահ Անդրեյ Բաստունեցը պատմել է, որ ինքն անձամբ դեռևս ազատության մեջ կմնա, բայց քննիչներն արգելել են հանրայնացնել խուզարկության մանրամասները։ ԼԲԱ գրասենյակից առգրավել է ԷՀՄ համակարգային բլոկն ու կազմակերպության նոր անդամների հայտարարագրերի թղթապանակը։

Search at BAJ office is over. Doors are sealed. Equipment, membership forms and other documents have been seized. Andrei Bastunets has no procedural status so far and is free. #belarus #PressFreedom https://t.co/CUB62syocY pic.twitter.com/CR79TzyrcX

— БАЖ | BAJ (@baj_by) February 16, 2021