Փանջշիրը չի հանձնվում, Եվրոպան վերապահումներով կշփվի թալիբների հետ

Թալիբանը, ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, պատրաստվում է այսօր հայտարարել կառավարության ձևավորման մասին AL Jazeera-յի հաղորդմամբ՝ Աֆղանստանի իշխանությունը զավթած ահաբեկչական խմբավորումն, ըստ ամենայնի, հայտարարություն կտարածի հետկեսօրյա աղոթքներից հետո։

ԵՄ գլխավոր դիվանագետ Ջոզեպ Բորելը հայտարարել է, որ կառույցը չի ճանաչելու Թալիբանի կառավարությունը, սակայն պատրաստ են «գործառնական շփման»։ Համանման հայտարարություն է տարածել Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաաբը։

Մինչ այդ՝ թեժ մարտեր են ընթանում Աֆղանստանի արդեն նախկին իշխանությունների կողմնակիցների՝ մասնավորապես «Ազգային դիմադրության ճակատի» և թալիբների միջև՝ վերջիններիս հսկողությանը դեռևս չանցած վերջին՝ Փանջշիրի նահանգի նույնանուն հովտում։ Նահանգը գտնվում է մայրաքաղաք Քաբուլիջ 125 կմ հյուսիս և հիմնականում բնակեցված է էթնիկ տաջիկներով։

Երկու կողմերն էլ պնդում են, որ մեծ վնաս են հասցրել մեկը մյուսին, սակայն հավի առնելով Փանջշիրում թալիբների կողմից անջատված ինտերնետի, ինչպես նաև էլեկտրականության բացակայությունը, հստակ ենթադրություններ անել դեռևս դժվար է։

Գնալով էլ ավելի էսկալացվող մարտերի և բռնության ֆոնին՝ շուրջ 400 ընտանիքներ ստիպված են եղել լքել Փանջշիրի իրենց մայրենի գյուղերը։

See that smoke, that’s from fighting between Taliban and resistance forces in Parwan province en route to Panjshir pic.twitter.com/Z9re7tZub4

— Ali M Latifi (@alibomaye) September 3, 2021