Ուժի պաշտամունքի միջուկային հետևանքները․ ինֆոգրաֆիկա

գերն ու փոքրիկը

Միջուկային փորձարկումների դեմ պայքարի միջազգային օրվա նպատակը ատոմային ռումբեր փորձարկելու հետևանքների մասին տեղեկացվածության բարձրացումն է և դրանց վերացումը աշխարհից։



Առաջին անգամ միջուկային զենք պայթեցրել է ԱՄՆ-ն՝ 1945 թվականի հուլիսի 16-ին (Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ) Նյու Մեքսիկո նահանգի անապատներից մեկում:

Մեկ ամիս չանցած, «Մանհեթեն նախագծի» շրջանակներում, ԱՄՆ-ն Ճապոնիայի դեմ երկու միջուկային ռումբ կիրառեց․ Little boy (փոքրիկ տղա) ռումբը օգոստոսի 6-ին՝ Հիրոսիմայում և Fat man (գեր մարդ) ռումբը երեք՝ օր անց Նագասակիում։ Սա պատմության մեջ առաջին և միակ դեպքն էր, երբ ռազմական նպատակով միջուկային զենք էր կիրառվում: Ատոմային հարվածի էպիկենտրոնից մինչև 1 կմ հեռավորության վրա գտնվող մարդկանց 90%-ը ակնթարթորեն մոխրացել էին։

Ռումբի ուղղակի ազդեցությամբ Հիրոսիմայում զոհվել էր շուրջ 90 հազար մարդ, Նագասակիում՝ 60 հազար։ Եվս 156 հազար մարդ զոհվել է հետագա 5 տարիների ընթացքում՝ ճառագայթման հետևանքների պատճառով։

1945 թվականից ի վեր 8 երկրներ պայթեցրել են ավելի քան 2000 փորձնական ատոմային ռումբեր, զեկուցում է Arms Control Association ամերիկյան կազմակերպությունը։

միակ ու անկրկնելի Հարավային Աֆրիկան



Ամերիկյան գիտնականների ֆեդերացիայի կատարած հետազոտության տվյալներով՝ աշխարհի 9 պետություններ 2022-ի սկզբին ունեն մոտ 12 700 ատոմային ռումբ․ շուրջ 90%-ը պատկանում է Ռուսաստանին և ԱՄՆ-ին՝ համապատասխանաբար 5 977 և 5 428 ռումբ։



Սառը պատերազմի ընթացքում այս թվերը հասել էին իրենց գագաթնակետին՝ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը ընդհանուր շուրջ 65 հազար ատոմային ռումբ ունեին։ Հետագայում այս երկրները ապամոնտաժել են իրենց ռումբերի մեծ մասը, մինչդեռ որոշ երկրներ՝ օրինակ Չինաստանը որոշ տվյալներով ավելացնում է ատոմային ռումբերի պաշարները։

1945-ից 1992 թվականներին ԱՄՆ-ն փորձարկումների շրջանակներում շուրջ 1 030 ատոմային ռումբ էր պայթեցրել՝ աշխարհում արված 2 056 փորձարկումների կեսը։ ԱՄՆ-ն իր պատմության ընթացքում ամենամեծ՝ 15 մեգատոննա ուժգնությամբ միջուկային զենքը պայթեցրել էր 1954-ին Մարշալյան կղզիներում։ Ազդեցությունը տարածվել էր շուրջ 18 130 կմ-ի վրա, և գիտնականների սխալ հաշվարկների պատճառով տեղի բնակիչները ճառագայթման էին ենթարկվել։



Տարբեր երկրների պայթեցրած ամենամեծ ատոմային ռումբերը։ Աշխարհում ամենամեծ (50 մեգատոննա) ատոմային ռումբը պայթեցվել է 1961 թվականին՝ Սովետական միության կողմից․ այս ռումբը Հիրոսիմայի դեմ կիրառվածից հզոր էր մոտ 3 300 անգամ։

Միջուկային զենքի փորձարկումների թվով երկրորդ տեղում է Սովետական միությունը, որը նույն ժամանակահատվածում պայթեցրել էր 715 ռումբ, որոնցից 456-ը Ղազախստանի Սեմիպալատինսկի պոլիգոնում։ Ղազախստանը այն փակել է 1991-ին։



Ֆրանսիան իրականացրել է 210 միջուկային զենքի փորձարկում, Չինաստանը և Մեծ Բրիտանիան՝ 45-ական, Հնդկաստանը՝ 3, Պակիստանը՝ 2։ Վերջերս այս երկրների ցուցակին է միացել նաև Հյուսիսային Կորեան՝ պայթեցնելով 6 ատոմային ռումբ։

Միջուկային զենքերի փորձարկումները տեղի են ունեցել ամբողջ աշխարհով մեկ․ Սահարայի անապատում (1960-ին Ֆրանսիայի կողմից), ԱՄՆ մի քանի նահանգներում (Նեվադա, Նյու Մեքսիկո, Կոլորադո, Միսիսիպի), Ավստրալիայում, Չինաստանում, Հնդկաստանում, Ռուսաստանում, Հյուսիսային Կորեայում, Պակիստանում, Խաղաղ և Ատլանտյան օվկիանոսներում և այլն։



Ատոմային ռումբերի փորձարկումների քարտեզը

Միջուկային զենքից կամավոր հրաժարված միակ երկիրը Հարավային Աֆրիկան է։ 1989-ին երկրի կառավարությունը կանգնեցրել է միջուկային զենքերի ստեղծման ծրագիրը և հաջորդ տարի ապամոնտաժել իր ունեցած բոլոր 6 ռումբերը։

փոսերում և օդում



Ատոմային ռումբերը պայթեցվում են գետնի տակ կամ օդում։ Վերջինիս ժամանակ ռադիոակտիվ նյութերը կարող են տարածվել օդով։ Այնուամենայնիվ, դրանք կազմում են ընդհանուր փորձարկումների քանակի մոտ քառորդը։ Ռադիոակտիվ տարրերի տարածումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով ավելի հաճախ օգտագործվում են ստորգետնյա պայթեցումները։



Սկզբում ընտրում և նախապատրաստում են ռումբի պայթեցման վայրը, փոս փորում, որի մեջ տեղադրում են միջուկային զենքը։ Այնուհետև փոսի մեջ մանրախիճ, ավազ և այլ նյութեր են լցնում, որ ռադիոակտիվ նյութերը դուրս չգան։ Փորձարկման ընթացքին հետևում են ճառագայթումը չափող մոնիտորներով ու ինքնաթիռներով և գնահատում զենքի կարողությունները՝ հաշվի առնելով տեղումները և եղանակային պայմանները։

Պայթեցման վայրը շարունակվում է հսկվել փորձի ավարտից հետո։ Տեղանքը ռադիոակտիվ է մնում տասնյակ տարիներ։

փսխում և այլն

Ճառագայթումը և ռադիոակտիվ նյութերի ազդեցությունը մարդկանց վրա ունի անմիջական ու երկարատև ազդեցություն։ Միջուկային զենքի փորձարկումների հետ են կապում աշխարհում քաղցկեղով հիվանդացության աճը, իսկ վահանագեղձի քաղցկեղը կապում են ռադիոնուկլիդների ազդեցության հետ։

Ճառագայթումը առողջության վրա կարող է տարբեր հետևանքներ ունենալ․ սրտխառնոցից և փսխումից մինչև մահ։ Սա առաջին հերթին կախված է ճառագայթման մակարդակից, սակայն որոշակի դեր ունեն նաև օրգանիզմի առանձնահատկությունները։

Մարդու հյուսվածքների վրա ճառագայթման մակարդակը չափում են բեռերով, ընդ որում ճառագայթման միջին մահաբեր դոզան 450 բեռն է։ Հետաքրքիր է այն, որ ճառագայթման հետևանքները մարդու օրգանիզմի վրա համարժեք չեն կլանված էներգիայի մեծությանը։

— 1000-ից 5000 բեռ՝ նյարդային համակարգի և արյան բջիջները քայքայվում են, ինչի պատճառով մարդիկ մահանում են օրերի ընթացքում։

— 400-ից 1000 բեռ՝ գրեթե ամբողջովին քայքայվում է ոսկրածուծը։ Հնարավոր է սրտի կանգ։ Կանանց մոտ հաճախ առաջանում է անբուժելի անպտղություն։

— 200-ից 400 բեռ՝ առաջանում է ծանր ճառագայթային հիվանդություն․ 300 բեռից բարձր ճառագայթման դեպքում լրջորեն վնասվում են աղիները և ոսկրածուծը։ Հաճախ դիտվում է բերանից արյունահոսություն։ Ավելի ցածր ճառագայթման դեպքում կարող են ոչնչանալ մարմնի արագ բաժանվող հյուսվածքները՝ արյան բջիջները, մազերը, սեռական հյուսվածքները։

— 100-ից 200 բեռ՝ առաջանում է միջին աստիճանի ճառագայթային հիվանդություն, որն արտահայտվում է մազերի կորստով, վահանաձև գեղձի քաղցկեղով (կամ գեղձի այլ հիվանդությամբ), թուլությամբ, փորլուծությամբ, փսխումներով և տղամարդկանց ժամանակավոր անպտղությամբ։

Ավելի ցածր ճառագայթումը կարող է արտահայտվել սրտխառնոցով, փսխումներով, թուլությամբ և ախորժակի կորստով։ Մեծանում է արյան քաղցկեղի հավանականությունը։ Հաճախ տուժում է մարդու գենետիկական հավաքակազմը, ինչը կարող է արտահայտվել հետագա սերունդներում։

Նյութը հիմնված է Al Jaazera-ի «Infographic: The impact of nuclear tests around the world» ուսումնասիրության վրա