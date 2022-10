Սլավոն իրավապաշտպանները՝ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիրներ

Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը այս տարի շնորհվել է բելառուս իրավապաշտպան Ալես Բելյացկուն, ռուսական «Մեմորիալ» իրավապաշտպան կազմակերպությանը և ուկրաինական «Քաղաքացիական ազատությունների կենտրոն» իրավապաշտպան կազմակերպությանը։

Այս մասին հայտնում է Նոբելյան կոմիտեն, հավելելով, որ դափնեկիրները «երևելի ջանքեր են գործադրել փաստագրելու՝ ռազմական հանցագործությունները, մարդու իրավունքների խախտումները և իշխանության չարաշահումները»։

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

