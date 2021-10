Նոբելյան խաղաղության մրցանակը՝ չընկրկող լրագրողներին

Новая Газета-ի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովն ու ֆիլիպինցի լրագրող Մարիա Ռեսսան արժանացել են Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի` «արտահայտման ազատությունը պաշտպանելու իրենց ջանքերի համար, ինչը նախապայման է ժողովրդավարության և հարատև խաղաղության համար»։ Մրցանակային գումարը կազմում է 10 միլիոն նորվեգական կրոն (ավելի քան 1 միլիոն եվրո)։

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

