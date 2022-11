Ստամբուլի պայթյունից «ահաբեկչության հոտ է գալիս». 6 զոհ, 81 վիրավոր

Ստամբուլի Իսթիքլալ փողոցի վրա երեկ ցերեկը տեղի է ունեցել պայթյուն, որի հետևանքով 4 հոգի տեղում զոհվել է, ևս 2-ը մահացել են հիվանդանոցում, 81 հոգի՝ վիրավոր է։

Պայթյունի պատասխանատվությունը ոչ մի խմբավորում իր վրա չի վերցրել։ Դեպքի վայրում գտնվող Al Jazeera-ի թղթակիցը հաղորդել է կատարվածի մեջ մեղադրվող 3 կասկածյալի մասին։ Գլխավոր կասկածյալը մի կին է, ով՝ իրավապահ ուժերի ենթադրությամբ՝ PKK-ի (քրդական աշխատավորական կուսակցության) անդամ է։ Հաղորդվում է, որ կինը փողոցում պայթուցիկներով լի պայուսակ է թողել։

Կնոջը տեսել են փողոցի նստարաններից մեկին ավելի քան 40 րոպե նստած, իսկ նրա հեռանալուց րոպեներ անց տեղի է ունեցել պայթյունը, պատմել է Թուքիայի արդարադատության նախարարը A Haber հեռուստաալիքին։

The moment of the Istanbul explosion caught on CCTV cameras. #Istanbul #Taksim pic.twitter.com/XDlvymQajm

— Newsistaan (@newsistaan) November 13, 2022