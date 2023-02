Հայաստանը մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Թուրքիա

Հայաստանը մարդասիրական օգնություն է ուղարկել երկրաշարժից տուժած Թուրքիային, հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը: Ըստ Կոստանյանի՝ բեռնատարներն անցել են Արմավիրի մարզում գտնվող Մարգարայի կամրջով։ Սա Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ճանապարհն է, որը 1993-ի շրջափակումից ի վեր փաստացի չի գործում։

Humanitarian aid from #Armenia crossed the Margara bridge on #Armenia–#Turkey border heading to earthquake-stricken region. pic.twitter.com/7lwWrbE3fa

— Vahan Kostanyan (@VahanKostanyan) February 11, 2023