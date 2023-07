Չինովնիկների նստացույցը Ղարաբաղի հայերի միակ ճանապարհը չէ

Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարարի կարծիքով՝ արդեն ավելի քան մեկ ամիս տևող լիակատար բլոկադայով Ադրբեջանը նպատակ է հետապնդում բռնակցել Արցախը, Արցախում մնացած ժողովրդին հարկադրաբար հպատակեցնել։ Իշխանությունները ուղիղ բանակցություններից հրաժարվում են և համարում, որ դրանք իտեգրացիոն քաղաքականություն պարտադրելու միջոց են։ Ընդդիմության մի հատվածը՝ նախկին ՊԲ հրամանատար, ԼՂ ԱԽ նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի գլխավորությամբ, համարում է, որ Ղարաբաղի գործող կառավարությունը խուսափում է պատասխանատվություն ստանձնելուց, ինչը քողարկում է փողոցային ակտիվիզմով։ Իլհամ Ալիևը՝ եվրոպացի միջնորդների խրախուսմամբ, հումանիտար օգնություն է առաջարկում Աղդամից։ Ղարաբաղը կանգնած է սովի իրական վտանգի առաջ։

Հունիսի 15-ից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղը զրկված է նաև հումանիտար մատակարարումներից։ Սննդի պաշարները սպառվում են, մարդիկ մնացել են ցամաք հացի հույսին։ Դեղամիջոցների դեֆիցիտ է։ Գազ ու լույս արդեն ամիսներով չկա, Սարսանգի ջրամբարը, որը ներքին սպառման համար էլեկտրաէներգիա է մատարարում, արդեն ցամաքում է։ Եթե այսպես շարունակվի՝ հավանական է, որ նաև ջրամատակարարումը խափանվի։ Բենզինը սպառվել է, հասարակական տրանսպորտն անգամ չի աշխատում։

