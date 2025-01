Ոստիկանությունը երեխաների մահը բարդում է ուրիշի վրա և ճնշում Իշիմլիի ցույցերը

Ադրբեջանի Իմիշլի շրջանում ոստիկանական մեքենայի մասնակցությամբ ավտովթարի գործով ձերբակալվել է մեկ անչափահաս։ Նա մեղադրվում է առանց վարորդական իրավունքի մեքենա վարելու և վթար հարուցելու մեջ։

Պատահարը տեղի է ունեցել հունվարի 18-ին։ Ոստիկանական մեքենան այլ մեքենայի հետ բախումից խուսափելու համար դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և վրաերթի ենթարկել մայթով անցնող դպրոցականների խմբին։ Երեխաներից երկուսը մահացել են։ Վիրավորվել են նաև հարևան մեքենայի մեջ գտնվող երկու երեխաներն ու վարորդը։

Միջադեպից հետո շուրջ 30 հազար բնակիչ ունեցող Իմիշլիում զանգվածային բողոքի ցույցեր են սկսվել։ Վթարի վայրում հավաքված տեղացիները շրջել են ոստիկանական մեքենան, կոտրել ապակիները, ապա երթով շարժվել դեպի շրջկենտրոն։ Ցուցարարները բողոքում էին ոստիկանական ամենաթողությունների դեմ ու վանկարկում էին «Հրաժարական»։

🚨 Angry protesters overturn police car In Azerbaijan

In the city of Imishli, residents overturned a police vehicle after officers ran over a group of children. Two children were killed, while others who were standing on the roadside and the driver were hospitalized.

