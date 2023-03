Իսրայելի ցույցերը ռեկորդային թվով մասնակիցներ են հավաքել

Կիրակի գիշերը մոտ կես միլիոն մարդ դուրս է եկել Իսրայելի փողոցներ՝ բողոքելու կառավարության կողմից նախատեսված դատական ​​համակարգի բարեփոխումների դեմ։ Ըստ տեղի լրատվամիջոցների՝ սա երկրի պատմության մեջ ամենազանգվածային բողոքի ակցիան է։ Միայն մայրաքաղաք Թել Ավիվում ակցիային մասնակցել է մոտ 200 հազար մարդ։

Երկրում բողոքի ակցիաները չեն հանդարտվում ավելի քան երկու ամիս։ Ցուցարարները հայտարարում են, որ դուրս են գալիս պաշտպանելու ժողովրդավարությունը, որը ոտնձգության է ենթարկվել Բենյամին Նեթանյահուի նոր կառավարության կողմից։ Նորանշանակ վարչապետը իր հերթին պնդում է, որ դատարանների լիազորությունները սահմանափակող բարեփոխումները կվերականգնեն իշխանության թևերի միջև հավասարակշռությունը։

Hundreds of thousands of people have rallied in cities across Israel for a 10th week to protest plans by Benjamin Netanyahu’s far-right government to curb the powers of the Supreme Court ⤵️ pic.twitter.com/99rWgKPxlJ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 12, 2023