Google-ը հեռացրել է նրանց, ովքեր չեն ցանկանում օժանդակել ցեղասպանությանը

Google-ի 28 աշխատակիցներ, որոնք մասնակցել են ընկերության նյույորքյան գրասենյակում կազմակերպված նստացույցին, հեռացվել են աշխատանքից։ Նրանք բողոքում էին Իրայելի կառավարության և տեխնոլոգիական կորպորացիայի համատեղ նախագծի՝ Nimbus-ի դեմ, որը, համաձայն որոշ տեղեկությունների, օգտագործվում է պաղեստինցիների դեմ ավերիչ պատերազմում։

Nimbus նախագիծը գործարկվել է 2021 թվականին․ Google-ն ու Amazon-ը Իսրայելի կառավարության հետ 1․2 միլիարդ դոլար արժողությամբ պայմանագիր էին ստորագրել, որի շրջանակներում պարտավորվում էին արհեստական բանականության և ամպային հաշվարկման տեխնոլոգիաներ տրամարդել։ Google-ի քաղաքականությունն արգելում է ընկերության ծառայություններն օգտագործել «բռնության համար, որը կարող է հանգեցնել մահվան, էական վնաս կամ տրավմա պատճառել»։ Time և The Intercept պարբերականները պարզել էին, որ Nimbus-ում ներգրավված է նաև Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը։

Time-ի տեղեկություններով, նախագծի շրջանակներում Իսրայելի ռազմական գերատեսչությունը հասանելիություն է ստացել արհեստական բանականության ծառայություններին և Google Cloud-ի ենթակառուցվածքներին, որոնք օգտագործվում են տեղեկատվության (վերա)մշակման և պահպանության համար։ Փաստաթղթերից, որոնք The Intercept-ի ձեռքի տակ են հայտնվել 2022 թվականին, հետևում է, որ Google-ի ծառայությունները, որոնք հասանելի են դարձել Իսրայելին, թույլ են տալիս նույնականացնել դեմքերը, ավտոմատացված կերպով տեսակավորել պատկերները և հետևել օբյեկտներին։

Google-ն իսրայելական կառավարության հետ իր համագործակցությունը նկարագրել է որպես բացառապես քաղաքացիական։ Time-ի հետ զրույցում ընկերության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ իրենց աշխատանքը կապ չունի «զենքին կամ հետախուզական ծառայություններին առնչվող գաղտնի ռազմական նպատակների» հետ։

Google-ի՝ բողոքի դուրս եկած աշխատակիցները պնդում են, որ ընկերության հերքումները հիմնազուրկ են։ Նրանց մտահոգությունները, ըստ Time-ի, հիմնավորվում են երեք փաստերով․ 1) 2021 թվականին Իսրայելի ֆինանսների նախարարությունն ուղիղ հայտարարել է, որ Nimbus-ն օգտագործվելու է պաշտպանության նախարարության կողմից, 2) Ծառայությունները, որոնք հասանելի են դարձել Իսրայելի կառավարությանը, իրենց բնույթով այնպիսին են, որ կարող են հեշտությամբ օգտագործվել ռազմական նպատակներով, 3) Google-ն ակնհայտորեն ի վիճակի չէ վերահսկել, թե կոնկրետ ինչ է Իսրայելն անում այդ տեխնոլոգիաների հետ։

Մարտի 4-ին Նյու Յորքում կազմակերպված գիտաժողովին ելույթ է ունեցել նաև Իսրայելում Google-ի կառավարիչ Բարակ Ռեգևը։ Ունկնդիրներից մեկն ընդհատել է նրան, ներկայացել որպես Google Cloud-ի ծրագրավորող և հայտարարել, որ հրաժարվում է տեխնոլոգիաներ ստեղծել, որոնք նպաստում են ցեղասպանությանն, ապարտեիդին և լրտեսությանը։ «Ո՛չ մի տեխնոլոգիա ապարտեիդի համար», – նախքան սրահից հեռացվելը՝ հասցրել է վանկարկել երիտասարդը։ Նրա հագին Google-ի լոգոյով շապիկ էր։

The worker demanded that Google STOP using worker labor to power genocide against Palestinians in Gaza. #NoTechForApartheid pic.twitter.com/t2mqCqFFay

Ծրագրավորողը, ինչպես պարզվել է հետագայում, 23-ամյա Էդդի Հեթֆիլդն էր։ Գիտաժողովից երեք օր անց Google-ը նրան հեռացրել է աշխատանքից։

Ընկերության ներսում ձևավորված No Tech For Apartheid («Ո՛չ մի տեխնոլոգիա ապարտեիդի համար») նախաձեռնությանն, ըստ մասնակիցների, այդ պահին արդեն 200-ից ավել աշխատակից էր միացել։

Ապրիլի 16-ին Նյու Յորքի և Սանիվեյլի (Կալիֆոռնիա) գրասենյակների աշխատակիցները բողոքի ցույցի էին դուրս եկել։ Նյու Յորքում նրանք նստացույց են արել Google-ի գրասենյակի ներսում՝ մոտ 10 ժամ, Կալիֆորնիայում գրավել են Google Cloud-ի գլխավոր տնօրեն Թոմաս Կուրիանի օֆիսը։

BREAKING—DOZENS OF @GOOGLE WORKERS LEAD HISTORIC COAST TO COAST-INS AT @GOOGLECLOUD CEO THOMAS KURIAN’S OFFICE IN SUNNYVALE & @GOOGLE ’s NYC 10TH FLOOR COMMONS. They refuse to leave until @google stops powering the genocide in Gaza

Երկու դեպքում էլ ընկերությունը ոստիկանություն է կանչել՝ աշխատակիցների բողոքը ցրելու համար։ Աշխատակիցներից 9-ին ձերբակալել են և, ըստ The Washington Post-ի, ազատ արձակել մի քանի ժամ հետո։

BREAKING— @google also orders for arrest of of its own workers in SUNNYVALE who sat in for 10 hours at @googlecloud CEO @thomasortk’s personal office, demanding google cut Project Nimbus, the company’s $1.2 billion contract with Israel.

arrests were caught on our livestream pic.twitter.com/pgLe4gkybY

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 17, 2024