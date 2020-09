թարմացվող․ Պատերազմի ծերը չի երևում

03։28 _ Մարտակերտում 9-ամյա երեխա է զոհվել:

Հրազենային հարձակման թիրախ է դարձել Մարտակերում կայանված ավտոմեքենան, որում գտնվել են մայրը, երեխան և ընտանիքի մյուս անդամները:

Երեխայի մայրը այժմ հիվանդանոցում են։

«Երկու ոտքերից է հրազենային վնասվածք ստացել, տնից դուրս է եկել երեխու հետ, դժբախտաբար 9 տարեկան երեխան մահացել է», – Հանրային հեռուստաընկերության «Լուրեր» լրատվականի հետ զրույցում նշել է բժշկական կենտրոնի աշխատակիցը։



02:25 _ Սննդամթերքով բեռնված մեքենաներին թույլ են տվել հատել Վրաստան-Հայաստան սահմանը, գրում է jnews.ge֊ն: Երկու մեքենա արդեն շարժվում է դեպի սահմանին տեղակայված Նինոծմինդա-Բավրա մաքսային անցակետ: Վրացական իրավապահ մարմինների հետ ժամեր շարունակ ընթացող բանակցությունների արդյունքում՝ սննդամթերք տեղափոխող մեքենաներն անարգել կհատեն վրաց-հայկական սահմանը։ Անվադողերով բեռնված մեքենաների անցկացման համար անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան գերատեսչություններին:

00։32 _ «Զգուշացնում ենք, որ ոչ մի գնդակ չպետք է արձակվի մեր սահմանների ուղղությամբ», – անդրադառնալով սխալմամբ իրանական Շարաֆ գյուղ ընկած երկու ականներին, ասել է Իրանի սահմանապահ ուժերի հրամանատարի տեղակալ, գեներալ Ղասեմ Ռեզայի։

«Սխալմամբ երկու ական է ընկել մեր սահմանների մոտակայքում, և մենք տեղեկացրել ենք նրանց [Հայաստանին ու Ադրբեջանին]: Հուսով ենք’ հանգստություն կհաստատվի։ Կոչ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին տարաձայնությունները կարգավորել բանակցությունների միջոցով»:

00։03 _ ՊԲ-ն հայտնել է Ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում նահատակված ևս 26 զինվորականների անունները.

Ղալթախչյան Աշոտ Արմենի, ծնվ. 2001թ.

Հովսեփյան Յուրի Կարենի, ծնվ. 2000թ.

Ավանեսյան Աշոտ Մեյվայի, ծնվ. 2000թ.

Ամիրյան Սամվել Սարգսի, ծնվ. 1996թ.

Հարությունյան Վանուշ Վահրամի, ծնվ. 2000թ.

Հովսեփյան Էրիկ Տիգրանի, ծնվ. 2002թ.

Սարգսյան Նարեկ Սամվելի, ծնվ 2001թ.

Գևորգյան Ժորա Կարենի, ծնվ. 2001թ.

Սարգսյան Արսեն Սարգսի, ծնվ. 2001թ.

Խաչատրյան Արման Արմենի, ծնվ. 2001թ.

Հարությունյան Սամվել Նորայրի, ծնվ. 2000թ.

Թախմազյան Վահագն Վարդանի, ծնվ. 2001թ.

Չոբանյան Հովհաննես Զոհրաբի, ծնվ. 2002թ.

Հակոբյան Տիգրան Մերուժանի, ծնվ. 2000թ.

Մանուչարյան Գրիգոր Ռաշիդի, ծնվ. 2002թ.

Զորոյան Տիգրան Մանվելի, ծնվ. 2002թ.

Խաչատրյան Էրիկ Արթուրի, ծնվ. 2002թ.

Զարգարյան Հակոբ Բենիկի, ծնվ. 2002թ.

Ղազարյան Սոսիկ Գարիկի, ծնվ. 2002թ.

Քարամյան Աշոտ Ավետիքի, ծնվ. 2002թ.

Մուսայելյան Իրինա Լավրենտի, ծնվ. 1979թ.

Մելիքյան Ավագ Գրիշայի, ծնվ. 1978թ.

Մովսիսյան Անդրանիկ Գևորգի, ծնվ. 1987թ.

Սարգսյան Վահագն Աշոտի, ծնվ. 1975թ.

Իսպիրյան Դմիտրի Սերգեյի, ծնվ. 1987թ.

կամավորական Պետրոսյան Ռոբերտ Արմենի, ծնվ. 1992թ.

22:50 _ Վերջին տվյալները շփման գծից երեկոյան հրավիրված ասուլիսին ներկայացրել է Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը

— Երևի՝ հնարավորություն ունեցել եք տեսնելու հատվածաբար՝ ինչպես են տեղի ունենում մարտական գործողությունները։

Հարավային ուղղությամբ’ Կարախամբելի գյուղի հատվածում, տասնյակ տանկեր են գալիս, խփում ենք, նորից գալիս են։ Ինձ թվում է՝ պատճառն այն է, որ երեկ ադրբեջանական զինուժը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը արդեն շտապել է հայտարարել, որ մի շարք գյուղեր Ֆիզուլիի ուղղությամբ իբր գրավել են։ Այդպիսի բան չի եղել։ Իրենք բացը լրացնելու համար այսօր հաշվարկով ավելի քան 50, եթե ոչ ավելի, տանկ և զրահատեխնիկա են օգտագործել։

— Հակառակորդը [թիրախավորել է] հիմնականում հարավային ուղղությունը՝ Ջաբրայիլ, Ֆիզուլի ուղղությունը, և Թալիշ, Մատաղիս, Եղնիկներ հատվածը։ Այսինքն՝ հյուսիս-արևելյան ուղղությունը։ Այսօր կեսօրից հետո լայնածավալ հարձակում են սկսել նաեւ Մռավի ուղղությամբ, որևէ հաջողություն չեն արձանագրել, բայց ինչպես երեկ’ այսօր էլ շարունակվել են նույն մարտական գործողություններն արդեն Օմարի ուղղությամբ։

— Լայնածավալ պատերազմի պարագայում դիրք վերցնել-դիրք տալը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Այո, երեկ մեզ հաջողվել է գիշերը վերականգնել բավականին շատ դիրքեր, որոնք մենք կորցրել էինք երեկ’ ցերեկային մարտերի ժամանակ: Հակառակորդը այսօր օգտագործել է երեւի միայն հարավային թևում ոչ պակաս, քան 100 տեխնիկա, ինչ-որ տեղ առաջ է մխրճվել, ինչ-որ տեղ’ հետ, կորցրել է տասնյակ տեխնիկա …ինչ որ պահի չէին կարողանում հաշվել’ ինչքան էինք խփում:

Բայց կրկին նշում եմ’ գնում է լայնածավալ մարտական գործողություն։ Դիրքերով, լոկալ հաջողություններով մեծ հաջողություն դեռ չենք ապահովելու

— Այն, որ Ադրբեջանի սուտասան, խաբեբա ղեկավարությունը հայտարարում է, թե իբր հայկական կողմը հարձակում է սկսել, և նրանք անցել են հակահարձակման, ընդամենը հերթական անգամ ապացուցում է՝ ում հետ գործ ունենք։ …

Մի հետաքրքիր դիտարկում ենք այսօր արել․ երբ մենք տեղադրում ենք հակառակորդի խոցված տեխնիկան, այդ տեխնիկան հարձակվողական են։ Դրանք տանկեր են, անօդաչուներ են, ուղղաթիռներ են։ Իսկ նրանք տեղադրում են մեր հակաօդային պաշտպանության որոշ տեխնիկաներ, հիմնականում ՝ ՕՍԱ-ներ։ ՕՍԱ-ն հարձակվողական զենք չէ, ՕՍԱ-ով պաշտպանվում են։ Եվ նրանք մարտական տակտիկա են կիրառել՝ վնասազերծելու առաջին հերթին մեր հակաօդային ուժերը, որպեսզի կարողանան խոցել մեր քաղաքացիական բնակչությանը և օբյեկտները

21։53 _ 27.09.2020 թվ. կառավարության 1586֊Ն որոշման համաձայն’ Հայաստանի տարածքից ելքը պահեստազորում հաշվառված անձանց համար սահմանափակված է:

Հայաստանը լքել չեն կարող

✅շարքային, կրսեր և ավագ ենթասպայական կազմը’ մինչև 48 տարեկան,

✅կրտսեր սպայական կազմը (կապիտան ներառյալ)՝ մինչև 50 տարեկան և

✅ավագ սպայական կազմ (մայոր, փոխնդապետ և գնդապետ) մինչև 55 տարեկան:

21։46 _ ՀՔԱՎ-ը պարզաբանում է’ ովքեր են ենթակա սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված զորահավաքային զորակոչի և ովքեր ենթակա չեն.

ավելին՝ https://epress.am/2020/09/28/2153.html

20։30 _ Հայկական բանակը այս պահի դրությամբ ընդհանուր ունի 58 զինծառայողի զոհ, հայտնում է ՊՆ նախկին խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյան:



Ադրբեջանական բանակի զոհերի թիվը հայտնի չէ. պաշտոնական տվյալներ առհասարակ չկան:

Ոչ պաշտոնական տվյալների հավաքագրմամբ զբաղվում է ադրբեջանական «Հազար» հետազոտական կենտորնը’ հիմնվելով սոցցանցերում հրապարակվող տեղեկությունների վրա։

20։17 _ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հերթական (այս անգամ’ կես ժամանոց) ելույթն է ունեցել Ղարաբաղի հակամարտության և սեպտեմբերի 27-ից ընթացող լայնածավալ մարտերի մասին:

«Արդյո՞ք Թուրքիան մասնակցում է հակամարտությանը։ Արդյո՞ք [Ղարաբաղի] համակարտության գոտում թուրքական զինվորներ կան։ Այս հարցերը տալիս են նրանք, ովքեր զինամթերքով լի հազարավոր բեռնատարներ են կայանել Սիրիայի հյուսիսում։

Սիրիայի հյուսիսը սեկտորների են բաժանել ու ռազմաբազաներ ստեղծել այնտեղ […] Իսկ հիմա այդ նույն մարդիկ հարցեր են տալիս թուրքական զորքերի առկայության և դեպի Կովկաս թուրքական զինամթերքի մատակարարման մասին։ Սա ի՞նչ աղավաղված իրականություն է։ Ասես նախագահ Իլհամ Ալիևը պարտավոր է իրենց հաշվետվություն ներկայացնել», – նշել է Էրդողանը։

19։44 _ Գիաս Իբրահիմովին բաց են թողել:

19։25 _ ՊԵԿ-ը հորդորում է հայկական պետհամարանիշներով մեքենաներին սահմանահատման համար ընտրել Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության Բավրայի մաքսակետը՝ Բագրատաշենի մաքսակետի փոխարեն:

ՀՀ-ից՝ ներառյալ դեպի ԵԱՏՄ երկրներ արտահանումն իրականացնող հայկական պետհամարանիշներով բեռնատարները, որոնք արդեն ճանապարհին են կամ ունեն համակարգում գրանցված հայտարարագիր դեպի Բագրատաշեն, կկարողանան դուրս գալ անցակետով, իսկ մնացած դեպքերում, ելնելով անվտագությունից, Հայաստանից հյուսիսային սահմանով ելքն իրականացվելու է Բավրայի անցակետով։

18:12 _«Հրետանու կիրառությունը բավականին մեծ էր օրվա ընթացքում։ Հրետակոծվել են նաև հյուսիսային հատվածի հայկական բնակավայրերը՝ մասնավորապես Մարտակերտը։ Մարտակերտում և հարակից վայրերում կրակի տակ են ընկել նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները»,- մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ՊՆ ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը։

«Մեր վիրավորների թիվը փոխվել է դեպի նվազում․ երբ հանել ենք թեթեւ վիրավորների թիվը, որոնք շարունակում են ծառայությունը, վիրավորների թիվը մնացել է 100-120-ի շրջակայքում։ Ծանր վիարվորների մասով այս պահին ամփոփիչ տվյալներ չեմ կարող ներկայացնել, բայց այն մարդիկ, որոնց խորքային կամ մասնագիտացված բժշկական օգնություն է անհրաժեշտ եղել, տեղափոխվել են հիմնականում Երեւանի մասնագիտացված հիվանդանոցներ»,- հավելել է նա։

17։29 _Ադրբեջանցի ակտիվիստ, անարխիստ Գիաս Իբրահիմովը բերման է ենթարկվել սոցիալական ցանցերում հակապատերազմական գրառումներ անելու համար։

Ուժայինները ներխուժել են նրա բնակարան՝ նշելով, որ իր ֆեյսբուքյան հրապարակումների հետ կապված բողոք են ստացել։ Հակապատերազմական կոչերով է հանդես եկել նաև Գիասի մայրը։

Ազգային անվտանգության աշխատակիցները ներխուժել են Գիասի տուն․ նա և նրա մայրը բերման են ենթարկվել։Գիասը հասցրել է հրապարակել ձերբակալության տեսանյութը՝

State Security Service came to Giyas Ibrahimov's house and said they wanted to take him to the SSS headquarters. He and his mother Shura Amiraslanova are now going to SSS. Giyas was openly anti-war. pic.twitter.com/REGvdjpllC

— Ulviyya Ali (@UlviyyaAli) September 28, 2020