թարմացվող․ Թուրքական կործանիչը խոցել է հայկական ՍՈՒ-25

Կադրերում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանական ՏՕՍ-1Ա ծանր հրետանային համակարգերը տեղակայվում բնակավայրում և այնտեղից կրակ բացում` կենդանի վահան դարձնելով իրենց իսկ քաղաքացիներին:The footage shows how the Azerbaijani TOS-1A heavy artillery systems are placed in a settlement and open fire from there turning their own citizens into human shields.

