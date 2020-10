թարմացվող․ ՊԲ֊ն հայտնել է զոված ևս 40 զինծառայողների անունները

Թարմացումներին կարող եք հետևել

16։09_ Ղարաբաղի ՊԲ-ն հրապարակել է ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ևս 40 զինծառայողների անունները.

Համբարձումյան Էդգար Հովակիմի, ծնվ. 2000թ.

Սարգսյան Դավիթ Արայիկի, ծնվ. 2001թ.

Զեյնալյան Ռոմա Արտաշի, ծնվ. 2001թ.

Գևորգյան Նարեկ Արսենի, ծնվ. 2000թ.

Մկրտումյան Տիգրան Մուրազիկի, ծնվ. 2001թ.

Ավետիսյան Վրեժ Գեղամի, ծնվ. 2000թ.

Ասատրյան Հենրիկ Աշոտի, ծնվ. 2001թ.

Քարտաշյան Գևորգ Արթուրի, ծնվ. 2001թ.

Մանվելյան Աշոտ Սամսոնի, ծնվ. 2000թ.

Ղազարյան Արմեն Կարապետի, ծնվ. 2001թ.

Ավանեսյան Արման Լենրիկի, ծնվ. 2000թ.

Բաղդասարյան Վահե Հովհաննեսի, ծնվ. 2000թ.

Հմայակյան Արթուր Արամի, ծնվ. 2000թ.

Սարոյան Հունան Գալուստի, ծնվ. 2000թ.

Զուրաբյան Մհեր Վլադիմիրի, ծնվ. 2001թ.

Աբրահամյան Մհեր Նվերի, ծնվ. 2001թ.

Հովհաննիսյան Գագիկ Հովհաննեսի, ծնվ. 2000թ.

Հակոբյան Գևորգ Արթուրի, ծնվ. 1999թ.

Ազարյան Էրիկ Ավետիքի, ծնվ. 2000թ.

Թումանյան Արտյոմ Հայկի, ծնվ. 2001թ.

Գրիգորյան Արթուր Ռոբերտի, ծնվ. 2001թ.

Ավետիսյան Հրաչիկ Հրանտի, ծնվ. 2000թ.

Ազիզյան Արսեն Կարենի, ծնվ. 2000թ.

Սահակյան Տիգրան Գրիգորի, ծնվ. 2002թ.

Գրիգորյան Արմեն Արթուրի, ծնվ. 2001թ.

Սողոմոնյան Մելիք Սեյրանի, ծնվ. 2001թ.

Բոյաջյան Գոռ Մհերի, ծնվ. 2002թ.

Մկրտչյան Վարազդատ Արտեմի, ծնվ. 2001թ.

Մեխակյան Համլետ Կարենի, ծնվ. 2002թ.

Առաքելյան Արամե Սևադայի, ծնվ. 2001թ.

Խաչատրյան Աշոտ Թորգոմի, ծնվ. 2001թ.

Աղասյան Արսեն Գրիգորիի, ծնվ. 2000թ.

Հայրապետյան Տիգրան Կարենի, ծնվ. 2000թ.

Սաֆարյան Գուրգեն Արմանի, ծնվ. 2001թ.

Մարգարյան Ալեն Լևոնի, ծնվ. 1999թ.

Բեջանյան Սամվել Բորիկի, ծնվ. 1973թ.

Ղարիբյան Վահե Լևիկի, ծնվ. 1988թ.

Հայրապետյան Արմեն Գրիգորի, ծնվ. 1987թ.

Համբարձումյան Սուրեն Բագրատի, ծնվ. 1992թ.

Աղաբաբյան Աղասի Արտավազդի, ծնվ. 1998թ.

Այսօր ավելի վաղ Ղարաբաղի ՊԲ հայտնել էր ևս 40 զոհված զինծառայողների անունները։

Մինչ օրս հայկական կողմը հաստետել է իր 329 ռազմական զոհերը։

16։05_ Ստեփանակերտ’ի փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանը պարզաբանում է․

➖ Էլեկտրականության հետ կապված խափանումները վերացվել են․ այս պահին ևս աշխատանքներ են տարվում, առաջիկա օրերին Ստեփանակերտում անջատումներ չեն լինի։ Ջրամատակարարումն աշխատում է։

➖ Ապաստարաններ ունենք։ ․․․Օրվա առաջին կեսին ընդունում ենք քաղաքացիների զանգերը (0479 41274 թեժ գծով), երկրորդ կեսին ավագանու անդամները և կամավորները փորձում են պատսպարված ժողովրդին հասցնել ամենաանհրաժեշտը։

➖ Ստեփանակերտը լքել են տեղի բնակչության ոչ ավել, քան 30-40%-ը։

➖ Մոտավորապես մեկ տասնյակ բնակելի տներ կամ բազմաբնակարան շենքեր են վնասվել։ Տուժել է նաև Ղարաբաղ Տելեկոմի վարչական շենքը և մասնաճյուղերը, բայց կապն անխափան է եղել։

16։01_ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ: Մարտերի մեկնարկից ի վեր սա Փաշինյանի և Պուտինի արդեն 5-րդ հեռախոսազրույցն է։

Վարչապետը շնորհավորել է Պուտինին ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ: Նրանք նաև քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, նախորդ անգամների պես՝ կարևորելով ռազմական գործողությունների շուտափույթ դադարեցումը:

Ադրբեջանի նախագահի անձնակազմը ևս հաղորդել էր Պիտինի և Ալիևի միջև տեղի ունեցած հերթական հեռախոսազրույցի մասին․ առիթները, ինչպես կարելի է կռահել, նույնն են։

15։54_ «[Այս օրերին] Ղարաբաղի բնակչության հիսուն տոկոսը ստիպված է եղել լքել իր տունը»։

«Մեր նախնական գնահատմամբ, Ղարաբաղի բնակչության շուրջ 50 տոկոսը, կանանց ու երեխաների շուրջ 90 տոկոսը, այսինքն՝ 70 000-75 000 մարդ, բռնի տեղահանվել է», – Ֆրանս պրեսսին հայտնել է Ղարաբաղի ՄԻՊ Արտակ Բեգլարյանը։

15:39_ Սահմանամերձ գոտում հանդիպում ունեցանք ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների հետ, և նրանք ներողություն խնդրեցին մի շարք արկերով և հրթիռներով՝ սխալմամբ Իրանի տարածքին հարվածելու առթիվ, ասել է Իրանի փոխոստիկանապետ Քասեմ Ռեզաին։

Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում ՊՆ Արծրուն Հովհաննիսյանը նշել էր, որ հայկական կողմը ևս կապնվել է Իրանի հետ՝ կոչ անելով կասեցնել ադրբեջանցի զինծառայողների՝ Արաքս գետը հատելու և Իրանի տարածքում պարսպապատվելու փորձերը։ Ըստ Հովհաննիսյանի, իրանական կողմի պատասխանը միայն քաղաքական հայտարարությամբ չի սահմանափակվել։

15։18_ Ստեփանակերտն ի տարբերություն նախորդ օրերի՝ ռմբակոծվում է ոչ միայն օրվա ընթացքում, այլ նաև գիշերը։

Տեղում աշխատող լրագրողները հաստատում են՝ այսօր գիշերը մի քանի հարված է եղել քաղաքի վրա, էլեկտրամատակարարումը մասնակիորեն խափանված է, որոշ տեղերում ինտերնետ չկա (ըստ հաղորդումների՝ կիրակի օրվա մասշտաբային հրթիռակոծությունից հետո)։

Ցերեկը քաղաքի ռմբակոծությունը շարունակվել է․ պարբերաբար լսվում են տագնապի ազգանշաններ, արկերի ձայներ։ Տուժածների մասին տեղեկություն չկա։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ Ստեփանակերտից բացի՝ ռմբահարվում է նաև Շուշին, մի շարք այլ բնակավայրեր։

Գերմանական «Բիլդ»-ի լրագրողը կարճ տեսանյութ է հրապարակել Ստեփանակերտի փողոցներից (այսօր)։ Ավերվածությունները հաշվելն արդեն դժվար է․

After a night in the basement in #Stepanakert , full of bombing and sirenes, we just had 20 minutes to drive outside after new alert and loud sirenes just now. @BILD pic.twitter.com/yXOUQFebq1

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 7, 2020