Վրաստանը տուգանում է հակապատերազմական ցուցարարներին

Թբիլիսիի ոստիկանությունը 3000 լարիով տուգանել է վրացաշվեդական And Then We Danced (Իսկ հետո Մենք Պարեցինք) ֆիլմի գլխավոր դերակատար Բաչի Վալիշվիլիին՝ պրոուկրաինական ցույցին մասնակցելու համար, հաղորդում է OC Media-ն։ Ցույցի ընթացքում ձերբակալվել էր ընդհանուր առմամբ 15 հոգի, այդ թվում Վալիշվիլին։

Ցույցը, որը կազմակերպվել էր Shame ակտիվիստական խմբի կողմից, տեղի էր ունեցել մարտի 8-ին։ Խմբի պնդմամբ՝ ձերբակալությունները սկսվել են ցույցերի ավարտից հետո։

Ակցիան սկսվել էր Ռուսթավելու պողոտայից, որտեղից ցուցարարները հասել էին երկրի խորհրդարանի շենքի մոտ, բացել ուկրաինական հսկայական դրոշ և սկսել զուգարանի թուղթ շպրտել շենքը պաշտպանող ոստիկանների վրա։

Protesters in Tbilisi are throwing toilet paper at the Georgian Government Chancellery to protest the authorities’ lack of action on the war in Ukraine.

