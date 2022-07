Շուտով Բրիտանիան նոր պահպանողական կունենա

Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ լքում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի (Պահպանողական կուսակցության ղեկավարի) պաշտոնը:

Մինչև կուսակցությունը նոր առաջնորդ չընտրի՝ նա կշարունակի կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Նոր վարչապետը պաշտոնը կստանձնի աշնանը․ ամռանը քարոզարշավ է նախատեսված։

"I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me".

Boris Johnson concludes his speech by saying "even if things seem dark now, our future together is golden".

