Իրանական կամիկաձեները կրկին հարվածում են Կիևին

Այսօր առավոտյան Կիևի կենտրոնում առնվազն 5 պայթյուն է տեղի ունեցել։ Ռուսական ուժերը գրոհել են մայրաքաղաքը իրանական արտադրության կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերով, հայտնում են ուկրաինական իշխանությունները։

«Ռուսները կարծում են, որ սա իրենց կօգնի, բայց այս տեսակ գործողությունները նման են հոգեվարքի։ Մեզ պետք են ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, որքան հնարավոր է շուտ։ Ավելի շատ զենքեր՝ երկինքը պաշտպանելու և թշնամուն ոչնչացնելու համար», – իր թվիթերյան էջում գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը:

Explosions in Kyiv. The 🇺🇦 capital was attacked by kamikaze drones. The Russians think it will help them, but such actions are like agony.

We need more air defense systems ASAP. More weapons to defend the sky and destroy the enemy.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/sg4QoEEZJH

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 17, 2022