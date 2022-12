«Ողջախոհության ոստիկանության» լուծարումը կամ չլուծարումը ոչինչ չի փոխում

Իրանի «ողջախոհության ոստիկանության» կարգավիճակի վերաբերյալ անորոշություն է, այն բանից հետո, երբ երկրի գլխավոր դատախազը հայտարարել էր, որ այն լուծարվել է: Իրանցիները, այնուամենայնիվ, չեն դադարեցնելու ցույցերը․ այսօրվանից եռօրյա գործադուլ են հայտարարել։

Նախօրեին Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնթազերին, կրոնական համաժողովի ժամանակ «ողջախոհության ոստիկանության» մասին հարցին պատասխանել էր, որ այն «որևէ առնչություն չունի դատական համակարգի հետ և փակվել է այնտեղից, որտեղից ստեղծվել է»։

«Ողջախոհության ոստիկանությունը» ազգային ոստիկանական ուժերի մի մասն է, վերահսկողությունը պատկանում է ներքին գործերի նախարարությանը և ոչ թե դատական իշխանությանը:

Այնուամենայնիվ, կառավարությունը դեռևս չի հաստատել այս որոշումը և տեղի լրատվամիջոցները գրում են, որ նախարարի «խոսքերը սխալ են մեկնաբանվել»։

Պետական Al-Alam հեռուստաալիքն ասում է, որ ոմանք «փորձել են սխալ մեկնաբանել» գլխավոր դատախազի խոսքերը․ «Ամենաշատը, որ կարելի է հասկանալ Մոհամմեդ Ջաֆար Մոնթազերիի խոսքերից, այն է, որ ողջախոհության ոստիկանության պարեկները իրենց ստեղծման օրվանից կապված չեն եղել դատական համակարգի հետ»:

Ռեֆորմիստական Sharq թերթն, իր հերթին, գրում է, որ դիմել է Թեհրանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակ, սակայն պաշտոնյաները «խուսափել են» պարեկային ծառայությունը ցրելու վերաբերյալ հարցին պատասխանելուց:

To lift world’s public opinion pressure, the IR changes name of the “Morality Police”. However, Iranian women & girls are still beaten, imprisoned or killed like #MahsaAmini for mandatory dress code. Don’t let the IR fool you with lies and be Iranian’s voice.#IranRevolution @UN pic.twitter.com/PGKk0DlBkZ

— Amin Pouria ممد پوری (@mamadporii) December 4, 2022