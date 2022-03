Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ոչնչացման 26-րդ օրը

Ռուսական զինուժերի կողմից գրավված Խերսոնում շարունակվում են բռնաճնշումները բողոքի ցույցերի դուրս եկող խաղաղ բնակիչների նկատմամբ։ Այսօր խերսոնցիները դուրս էին եկել տեղի հուշարձաններից մեկի վրայի «ՈՒԶՈՒ-ն (Ուկրաինայի զինված ուժերը – խմբ․) սպանում է Դոնբասի երեխաներին» գրառումը ջնջելու։ Քաղաքի բնակիչները վանկարկում էին «Домой, домой!»՝ կոչ անելով ռուս զինվորականներին տուն վերադառնալ։

Դրան ի պատասխան ռուսները սկսել են օդ կրակել ու ցրել են հավաքը։ Սոցցանցերում տարածվող տեսանյութում, որով իր թվիթերյան իր էջում կիսվել է նաև Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, հնարավոր է տեսնել վիրավորված թոշակառուի։

In Kherson, Russian war criminals opened fire at unarmed people who peacefully protested against invaders. You can see a wounded pensioner. This is the ugly face of Russia, a disgrace to humankind. We must stop Russia! Sanction them, isolate them, hold war criminals to account. pic.twitter.com/WeItSykD3q

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2022