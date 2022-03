Պատերազմի վիճակագրություն և թունավորումներ՝ բանակցությունների նախաշեմին

Բանակցություններ և «հնարավոր» թունավորում

Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցությունների հաջորդ փուլը սկսվելու է մարտի 29-ին՝ Ստամբուլում։

Հատկանշական է, որ Wall Street Journal -ն այսօր ահազանգել է բանակցություններին ռուսական կողմից մասնակցող միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչի, ինչպես նաև ուկրաինական պատվիրակության որոշ անդամների հավանական թունավորման մասին։

WSJ-ի հաղորդմամբ՝ Աբրամովիչի ու ուկրաինական պատվիրակության երկու անդամների աչքերը կարմրել են, սկսվել է արցունքների «հիվանդագին» արտադրություն, ինչպես նաև սկսել է պոկվել դեմքի և ձեռքերի մաշկը։ Ախտանիշները Աբրամովիչի մոտ, ըստ նրա պաշտոնական ներկայացուցչի, սկսվել են մի քանի շաբաթ առաջ՝ բանակցությունների ընթացքում։ Այժմ, ըստ ներկայացուցչի միլիարդատերն իրեն լավ է զգում և շարունակում է մասնակցել բանակցություններին։

Հարկ է նշել, որ Աբրամովիչը պատերազմի սկզբից ի վեր այցելել է թե Կիև, թե Լվով, հանդիպել է նաև հենց նախագահ Զելենսկու հետ։ Վերջինիս մոտ ախտանիշներ չեն հայտնաբերվել։

WSJ-ի հաղորդումն իր թվիթերյան էջում հաստատել է նաև Bellingcat-ը։

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

